Fonseca recalé, la bonne nouvelle pour l’OM

Par Eric Bethsy

En quête d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a fait de Paulo Fonseca sa priorité sur le marché. La piste menant au coach du LOSC s’annonce très compliquée à cause de la concurrence. Mais le club phocéen a tout de même reçu une information encourageante concernant le Portugais.

L’Olympique de Marseille n’a pas choisi la facilité. Après l’intérim de Jean-Louis Gasset, dont le départ au terme de la saison semble acté, la direction olympienne espère installer Paulo Fonseca sur son banc. L’entraîneur de Lille était déjà ciblé l’été dernier, lorsque le président nordiste Olivier Létang avait fermé la porte à son départ. Cette fois, la situation est différente puisque le Portugais arrive à la fin de son contrat. Les obstacles viennent plutôt de la concurrence dans la mesure où Paulo Fonseca, apprécié pour son expérience, sa philosophie de jeu et ses résultats, fait partie des coachs à la mode sur le marché.

Le technicien du LOSC Paulo Fonseca est la piste prioritaire pour succéder à Jean-Louis Gasset. Le dossier s'avère complexe mais la direction de l'OM est formelle : elle va tout miser sur un coach excitant pour relancer un nouveau cycle. https://t.co/XKFWVJys9s pic.twitter.com/NQVPgWzxhj — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 25, 2024

Autant dire que l’Olympique de Marseille ne sera pas forcément la destination la plus séduisante à ses yeux… Sauf si la concurrence se retire de la course. En effet, le Milan AC était cité parmi les courtisans de Paulo Fonseca. Mais selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Julen Lopetegui serait le mieux placé pour succéder à Stefano Pioli la saison prochaine. Rappelons que l’Espagnol est actuellement libre depuis son départ de Wolverhampton l’été dernier.

Le Milan AC choisit Lopetegui

Son profil serait préféré à celui d’autres candidats comme Christophe Galtier, Francesco Farioli, Thiago Motta et donc Paulo Fonseca. Et ce pour le plus grand plaisir de l’Olympique de Marseille qui pourrait être débarrassé d’un sérieux concurrent. Bien sûr, le pensionnaire du Vélodrome devra encore se montrer convaincant. Une qualification pour une compétition européenne représenterait déjà un argument important, sans parler des garanties à présenter sur le recrutement estival.