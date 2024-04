Aubameyang « ‍joueur de stats ‍», Stéphane Guy agace l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le buteur marseillais a encore frappé dimanche soir contre Lens, et Pierre-Emerick Aubameyang va aider l'OM à viser la finale de l'Europa League. Il n'évite pas certaines remarques.

Face au RC Lens, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert rapidement le score, le buteur phocéen étant ensuite passeur décisif sur le but de la victoire phocéenne marqué en toute fin de match par Pape Gueye. Au classement des buteurs de Ligue 1, l'attaquant de 34 ans a poussé le curseur à 14 unités, talonnant de près Alexandre Lacazette (16 buts), pour la troisième marche du podium derrière Kylian Mbappé et Jonathan David. Pour les supporters de l'Olympique de Marseille il ne fait aucun doute que l'international gabonais est le grand attaquant tant recherché depuis des années par l'Olympique de Marseille. Et même s'il touche un salaire royal à l'OM, Pablo Longoria a bien fait de faire signer Aubameyang jusqu'en 2026. Cependant, lorsque sur l'antenne de RMC, un supporter marseillais affirme que le buteur est limite trop fort pour ses coéquipiers, Stéphane Guy a bondi.

Aubameyang trop fort pour les autres joueurs de l'OM ?

Dans l'After, après la victoire de l'Olympique de Marseille face au RC Lens, le journaliste estime qu'il faut tout de même relativiser les propos de son interlocuteur phocéen. « Aubameyang est un joueur de statistiques, il l’a toujours été et ça sera toujours un joueur de stats. Après son apport dans le jeu etc, même en ce moment quand il claque, ça reste discutable. J’entends que l’on dit que les autres joueurs de l’OM ne sont pas à son diapason, je ne suis pas d’accord. Ils n’étaient pas au diapason d’Alexis Sanchez la saison dernière par exemple. Je ne ressens pas cela avec lui, mais effectivement, c'est un joueur qui a des statistiques extraordinaires partout où il passe chaque année. Et c’est important les stats pour un attaquant évidemment », a fait remarquer l'ancien journaliste de Canal+. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, certains ont seulement pensé que Stéphane Guy s'en prenait à Pierre-Emerick Aubameyang gratuitement et il a donc pris cher, même si effectivement il est dur de dire pour les autres joueurs de l'Olympique de Marseille qu'ils ne sont pas au niveau du buteur de l'OM.