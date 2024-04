Belmadi à l'OM, Jérôme Rothen lance le mouvement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la fin de saison approche, l'OM se cherche toujours un nouvel entraineur. Pas mal de noms sont évoqués dans la presse même si Pablo Longoria prend son temps.

La saison de l'OM n'est pas un long fleuve tranquille. Les résultats sont clairement décevants même si une très belle surprise pourrait avoir lieu en Ligue Europa. A l'issue de cet exercice, les Phocéens devront lancer une nouvelle ère. Et cela passera par l'arrivée d'un entraineur confirmé. Pour le moment, il est bien difficile de savoir qui sera l'heureux élu pour prendre la suite de Jean-Louis Gasset. Pour certains observateurs, comme Jérôme Rothen, il faudra un technicien qui n'a pas peur du contexte marseillais, comme Djamel Belmadi, libre depuis son départ de la sélection algérienne.

Belmadi et l'OM, le mariage parfait ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « Il faut un entraineur à poigne, qui a de la personnalité, qui arrivera à dire merde aux médias ou aux supporters quand ils lui mettront la pression. Quand tu me parles de Conceição, oui, il n’a peur de personne, mais il y en a un autre : Belmadi, qui a fait de très belles choses avec l’Algérie. Il a joué à l’OM et est attaché au club. Il a été décrié avec la Coupe d’Afrique mais peut-être qu’il veut reprendre un club. Dans un projet comme ça, il n’y a peut-être pas besoin de lui vendre un grand bouleversement d’effectif », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui veut un entraineur au fort caractère pour prendre les rênes de l'OM. Pablo Longoria, dont l'avenir n'est également pas certain, n'aura pas le droit à l'erreur dans son choix. Medhi Benatia non plus. Les deux hommes sont loin de faire l'unanimité du fait de leurs choix récents au mercato. Ils ont encore quelques semaines pour trouver le profil idoine pour le projet de l'OM, illisible aux yeux de beaucoup.