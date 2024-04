Pape Gueye fait du chantage à l'OM pour rester

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur héroïque de l’OM face à Lens dimanche soir, Pape Gueye a de fortes chances de quitter Marseille à la fin de la saison. Mais l’international sénégalais a ouvert la porte à un retournement de situation.

En fin de contrat en juin prochain, Pape Gueye s’est déjà mis d’accord avec Villarreal, selon les informations de la presse espagnole. Malgré une volonté claire de le prolonger de la part de Pablo Longoria, les négociations n’ont pas abouti à un accord pour le moment. Il faut dire que le clan du milieu sénégalais de l’OM est bien trop gourmand aux yeux de l’état-major marseillais puisque Pape Gueye réclame un salaire à la hauteur de celui de Valentin Rongier pour prolonger à Marseille, soit aux alentours de 300.000 euros par mois. Des émoluments que l’OM n’est pas prêt à offrir au milieu de terrain formé au Havre. Après la victoire au forceps contre Lens dimanche soir grâce à un but de Gueye dans le money-time, l’avenir du joueur de 25 ans a justement évoqué. En zone mixte après la victoire marseillaise, Pape Gueye a fait savoir qu’il était prêt à rester à Marseille lors du mercato estival… à quelques conditions.

« Ça va dépendre de plein de choses. Ma priorité c'est mon temps de jeu et qu'on me respecte en tant que joueur important. Et si j'ai ça, il n'y a aucun problème, je resterai. Nous sommes dans la dernière ligne droite, je donne tout pour l’équipe. Je profite de l'occasion pour remercier le coach Gasset qui m’a réintégré dans le groupe dès son arrivée. Mon but est dédié au coach, j'essaie de tout donner et d'aider l’équipe au maximum. Quant à la suite, nous verrons bien » a lancé Pape Gueye, lequel fait clairement comprendre que la proposition de l’Olympique de Marseille ne lui convient pas en demandant de la sorte à être « respecté » comme un joueur important de l’effectif. Reste qu’à ce poste de milieu de terrain, le club phocéen est déjà bien fourni lorsque l’effectif est au complet avec des éléments tels que Rongier, Veretout, Kondogbia ou encore Ounahi. Certains de ces joueurs bénéficient en plus de gros salaire, ce qui ne permet pas à Pablo Longoria de faire des folies sur le dossier Pape Gueye. C’est justement pour cela que le Sénégalais est sur le départ, à moins que le board marseillais change d’avis d’ici au mercato estival.