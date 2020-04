OM : Valère Germain adore la F1 Benzema

Dans : OM.

Sévèrement critiqué par une partie des supporters marseillais ces derniers mois, Valère Germain a reçu le soutien inattendu de Karim Benzema la semaine dernière.

Durant un live sur son compte Instagram, l’attaquant du Real Madrid avait réhabilité l’avant-centre de Marseille. « Moi j'ai joué au foot, je vais t'expliquer pourquoi tu penses qu'il est nul alors qu’il n’est pas nul. A Marseille, il a beaucoup de pression, et il y a des joueurs qui peuvent, et qui ne peuvent pas avec la pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien? A Marseille, il a bien commencé mais après il a fait un ou deux matchs moyens et il a été terminé. Valère Germain, si tu m'entends, si t'as regardé cette vidéo, moi je sais que t'es un bon joueur » expliquait notamment Karim Benzema à son ami marseillais Mohamed Henni. Des propos qui sont arrivés jusqu’aux oreilles du principal intéressé, lequel a remercié l’ancien attaquant de l’Equipe de France sur l’antenne de RMC.

« C'est plus intéressant d'écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football. Que ce soit des anciens, des entraîneurs ou des personnes qui sont vraiment passionnées de football. Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir, c'est sûr » a indiqué l’attaquant de l’Olympique de Marseille, de nouveau en difficulté cette saison avec seulement deux buts inscrits mais tout de même cinq passes décisives délivrées... et désormais les précieux compliments de Karim Benzema à rajouter à son palmarès. Espérons pour l’avant-centre phocéen que cela le rebooste pour la fin de saison. Car malgré le retour de Florian Thauvin sur le côté droit, André Villas-Boas aura besoin de la polyvalence de l’ancien Monégasque d’ici la fin du championnat.