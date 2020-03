OM : Benzema calme les haters de Valère Germain !

Dans : OM.

Recruté par l’OM en provenance de Monaco en juillet 2017, Valère Germain n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire en Provence.

Loin d’être un homme fort d’André Villas-Boas cette saison, Valère Germain essuie de nombreuses critiques de la part des supporters de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Chez de nombreux observateurs et influenceurs marseillais, on réclame le départ de Valère Germain lors du prochain mercato. C’est notamment le cas du youtubeur Mohamed Henni, grand supporter de l’Olympique de Marseille, mais dont la patience avec Valère Germain a atteint ses limites. Au cours d’un live avec son ami Karim Benzema sur Instagram en ce début de semaine, le supporter de l’OM a de nouveau critiqué l’attaquant marseillais.

Mais à la surprise générale, il est tombé sur un Karim Benzema très élogieux envers Valère Germain. « Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce que voilà quoi. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là ça a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe. Après à Marseille, t’es attaquant il faut que voilà... Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur » a souligné l’avant-centre du Real Madrid, défenseur totalement inattendu et improbable de Valère Germain. Des paroles qui feront plaisir au principal intéressé, lequel traverse des moments compliqués à Marseille, où il est en fin de contrat en juin 2021.