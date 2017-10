OM : Papin dévoile sa recette pour faire briller Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur face à Strasbourg, Kostantinos Mitroglou a traversé les deux derniers matchs de l’Olympique de Marseille comme un fantôme.

Si cela pouvait être compréhensible contre la défense de fer du PSG, la prestation du Grec à Lille a inquiété certains observateurs. De retour de blessure depuis moins de quatre semaines, l’ancien buteur du Benfica Lisbonne a néanmoins des circonstances atténuantes. En plus de cela, le style de jeu de Rudi Garcia sur les deux derniers matchs n’a pas aidé selon Jean-Pierre Papin.

« Mitroglou, s'il n'a pas deux ailiers et un joueur juste derrière, c'est très compliqué pour lui. Contre Lille, je l'ai trouvé perdu. On se demandait ce qu'il faisait sur le terrain. Ça passait à sa droite, à sa gauche, au-dessus de lui. Ce n'est pas un joueur pour jouer en contre et l'OM jouait le contre. Le mettre dans ce match, où tu sais que tu vas subir, ce n'est pas lui rendre service » a lancé l’ancien buteur de l’OM, qui estime que l’international grec (56 sélections ; 16 buts) sera plus à l’aise dans des matchs où l’équipe olympienne aura la possession du ballon et dominera. Tout le monde aura certainement l’occasion de vérifier cela dimanche au Stade Vélodrome, où Marseille jouera contre Caen (17 heures). Si Kostas Mitroglou est titulaire, au profit de Valère Germain et de Clinton Njie…