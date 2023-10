OM ‍: Top 4 ou viré, Gattuso connaît le deal

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé il y a un mois à l'OM, Gennaro Gattuso a redonné espoir au public marseillais. Néanmoins, est-on parti vers une longue histoire entre le club et son entraîneur ? Seul le classement de l'OM en mai prochain le déterminera.

Le début de la Dolce Vita pour Gennaro Gattuso à l'OM ? L'Italien est heureux d'avoir signé à Marseille, le rappelant encore en conférence de presse samedi. « Personnellement, je suis croyant et je remercie Dieu de m’avoir amené dans cette ville, je suis très heureux d’être ici. Dieu m’a emmené dans une ville superbe avec un groupe, des personnes incroyables et je suis fier de mon choix », a t-il indiqué après avoir loué l'ambiance du Vélodrome jeudi. Les supporters marseillais n'ont pas à se plaindre non plus au vu des dernières sorties convaincantes de l'OM et de l'enthousiasme de Gattuso, lequel tranche avec l'amorphe Marcelino.

Un top 4 en Ligue 1 et Gattuso reste à l'OM

On peut donc se dire que l'aventure de Gattuso sur la Canebière peut durer. Ce serait mal connaître l'Italien, jamais resté plus de deux années dans un club. En réalité, le sportif aura le dernier mot à l'OM. Les choses sont plus simples qu'il n'y paraît. Pablo Longoria avait fixé les conditions d'une prolongation de Gattuso à sa signature en septembre dernier. Elles ont été révélées par Saber Desfarges dans Téléfoot ce dimanche.

« Pour ce qui est de son avenir, Gennaro Gattuso s'est engagé à l'OM jusqu'à la fin de la saison. Prolongation à la clé s'il termine dans le top 4 de la Ligue 1 », a énoncé le journaliste de TF1. Autrement dit, l'OM devra assurer au moins une place en barrage de la Ligue des champions nouvelle formule la saison prochaine. Le minimum pour l'ambitieux Pablo Longoria, bien loin de considérer le caractère de l'Italien comme principal argument d'une reconduction.