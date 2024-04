OM ‍: Aubameyang c'est fini, il coûte trop cher

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après sa défaite à Lille (3-1) vendredi, l’Olympique de Marseille a anéanti ses chances d’accrocher une place en Ligue des Champions. A ce rythme, le club phocéen ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Ce qui inciterait la direction à se séparer du très coûteux Pierre-Emerick Aubameyang.

L’Olympique de Marseille ne se fait plus d’illusions. Nettement dominés par le LOSC, les Marseillais savent que les places qualificatives pour la Ligue des Champions sont désormais hors de portée. Les hommes de Jean-Louis Gasset se retrouvent à 10 points du top 4 en Ligue 1 à six journées de la fin. A ce rythme, le pensionnaire du Vélodrome, qui reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, se rapproche plutôt de la deuxième partie de tableau.

⏱ 90+9’ | #LOSCOM 3️⃣-1️⃣



L’OM s’incline à Lille. Rendez-vous jeudi face à Benfica en quart de finale aller d’@EuropaLeague. pic.twitter.com/hojpp20rRF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 5, 2024

L’Olympique de Marseille a pourtant intérêt à relever la tête d’ici la fin de la saison. Un billet pour la Ligue Europa pourrait représenter un lot de consolation et limiter les dégâts en vue du mercato estival. En effet, le site de Jeunes Footeux indique que la direction olympienne risque de dégraisser massivement l’effectif en cas de non qualification pour une coupe d’Europe. Nos confrères citent le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, joueur le mieux rémunéré du groupe, et dont les 650 000 euros par mois pèseraient trop lourd si l’Olympique de Marseille était privé d’un parcours en Ligue des Champions ou en Ligue Europa la saison prochaine.

Aubameyang en Arabie Saoudite ?

Sous contrat jusqu’en 2026, l’international gabonais ne serait donc pas retenu malgré ses bonnes performances. Rappelons que l’ancien joueur du FC Barcelone, critiqué pendant la saison, totalise tout de même 23 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses statistiques auraient attiré l’attention de clubs saoudiens, sachant que l’avant-centre de 34 ans ne serait pas contre l’idée de signer un dernier gros contrat dans un pays du Golfe, avant un éventuel retour à Laval, sa ville natale.