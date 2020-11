OM : Sanson bide du mercato, Eyraud tombe de haut

Dans : OM.

Décevant depuis le début de la saison, Morgan Sanson a toutefois été décisif il y a une semaine en inscrivant le but de la victoire de l’OM à Strasbourg.

Remplaçant à la Meineau, le milieu de terrain de 26 ans a été lancé dès la mi-temps par André Villas-Boas en remplacement de Pape Gueye. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais a eu le nez fin sur ce coup, Morgan Sanson ayant permis à Marseille de s’imposer au terme d’un match insipide, durant lequel l’OM n’aura frappé qu’une seule fois au but. Néanmoins, il est crucial de noter que Morgan Sanson s’est fait une spécialité des buts décisifs qui rapportent gros à Marseille. Plus tôt dans la saison, il avait notamment été l’auteur du but de l’égalisation à la dernière seconde, au Vélodrome face à Metz (1-1).

Cela étant, sa progression n’est pas aussi fulgurante qu’Andoni Zubizarreta l’aurait souhaité au moment de son recrutement en janvier 2017. Irrégulier sous les ordres de Rudi Garcia durant deux ans et demi, Morgan Sanson a peut-être réalisé sa meilleure saison à Marseille l’an passé, aux côtés de Valentin Rongier et de Boubacar Kamara au milieu. Mais depuis la reprise des compétitions à la sortie du premier confinement, l’ancien Montpelliérain est méconnaissable. De quoi s’inquiéter d’un point de vue économique pour l’OM, comme le souligne La Provence. « Les offres colossales tant espérées par Jacques-Henri Eyraud - qui lui souhaitait le même parcours à l'OM que celui de Javier Mascherano à Barcelone lors de sa conférence de presse de présentation en 2017 - ne sont jamais parvenues sur son bureau. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans un marché des transferts plombé par la crise sanitaire, l'ex-Manceau ne vaut pas beaucoup plus que les 12 millions (dont 3 de bonus) investis pour le recruter » note le journaliste Alexandre Jacquin, qui estime qui il en faudra beaucoup plus de la part de Morgan Sanson si Marseille veut espérer réaliser une plus-value lors de sa revente.