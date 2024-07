OM ‍: Pape Gueye attaque Longoria, la vengeance est terrible

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pape Gueye a quitté l'OM cet été pour signer libre à Villarreal. Néanmoins, le milieu sénégalais garde un œil sur son ancien club et notamment sur la situation de Chancel Mbemba. Il a défendu le défenseur congolais, poussé dehors par les dirigeants phocéens.

Depuis sa nomination à la présidence de l'OM en 2021, Pablo Longoria n'a jamais fait de sentiment au mercato. Le président marseillais vend ses joueurs dès que possible, parfois après seulement une saison au club. Les cadres de l'OM ne sont pas épargnés par cette politique comme c'est le cas actuellement avec Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais est poussé dehors par sa direction. Néanmoins, Mbemba ne veut pas quitter l'OM et il a intégré le loft des joueurs indésirables. Un traitement qui peut choquer pour ce fidèle soldat marseillais.

Les leçons de Gueye passent mal à Marseille

Son ancien coéquipier Pape Gueye s'est scandalisé de cette situation. Le milieu sénégalais a posté un message sur Instagram pour dénoncer le traitement infligé à Mbemba ainsi que les rumeurs sur l'attitude négative supposée du défenseur de l'OM. « Les dirigeants du club qui font sortir de fausses infos dans la presse en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir... En plus, à force, je pense que les gens ne sont pas dupes, la plupart savent que tout est faux. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club... Quel respect en retour ? Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies », a écrit Gueye.

La story Instagram de Pape Gueye 🇸🇳 qui s'en prend aux dirigeants de l'OM.#ExOM #TeamOM pic.twitter.com/GAJCwMbBGs — Infos OM (@InfosOM_) July 26, 2024

Cependant, sa solidarité n'a pas eu l'écho espéré chez les supporters marseillais. Ces derniers ont violemment répondu à Gueye, coupable d'avoir quitté l'OM libre il y a quelques semaines. « Pape Gueye qui parle de respect en retour… culot ? », « Mdr l’hôpital qui se fout de la carte vitale. On en parle de sa suspension. Qui l’a payé pendant tout ce temps. Le respect ! Le mec a fait 3 bons matchs avec l’OM », « Respecter les gens est effectivement primordial...mais venant d'un mec qui a été soutenu financièrement et physiquement par l'OM et ses dirigeants pendant sa suspension et qui au final préfère ne pas prolonger car il n'obtient pas le triple de son salaire pour prolonger je rigole », pouvait-on lire notamment sur X à l'adresse du nouveau joueur de Villarreal. Autant dire que Chancel Mbemba devra trouver un meilleur avocat pour plaider sa cause à l'OM.