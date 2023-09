OM ‍: Ounahi blacklisté, Marcelino persiste et signe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la prestation offensive indigente de son équipe dimanche après-midi, Marcelino n’a pas fait appel à Azzedine Ounahi pour tenter de forcer la décision lors du match entre l’OM et Toulouse au Vélodrome (0-0).

Remplaçant au profit de joueurs comme Mughe et Correa dimanche après-midi, Azzedine Ounahi n’est même pas entré en jeu au cours du match entre l’Olympique de Marseille et Toulouse. Brillant et buteur avec le Maroc lors de la trêve internationale, l’ex-milieu offensif d’Angers est blacklisté depuis plusieurs semaines par Marcelino. Proche de quitter l’OM au mercato estival, Ounahi est finalement resté avec l’envie de gagner sa place et de s’imposer comme un titulaire à Marseille, ce qu’il était durant les trois premiers matchs de la saison avant d’atterrir sur le banc et de ne plus jamais en sortir.

Ounahi avait demandé à partir au mercato d’été, il est finalement resté, car il n’y avait pas d’offre intéressante sur la table. C’est simple au mercato d’hiver il partira. C’est un énorme gâchis surtout quand on connaît la qualité du joueur. pic.twitter.com/UQG0RwviL0 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 17, 2023

L’incompréhension est totale chez les supporters phocéens, qui se demandent comment Marcelino peut se passer d’un joueur aussi talentueux alors que le secteur offensif de l’OM est en plein marasme. Après le match nul de son équipe contre Toulouse dimanche (0-0), l’entraîneur espagnol a évoqué le sujet, sous-entendant que le milieu offensif marocain ne produisait pas les efforts attendus à l’entraînement pour gagner sa place le week-end.

Marcelino attend plus d'Ounahi à l'entraînement

« Je n’ai aucun problème avec lui, mais je dois faire des choix, choisir des joueurs. Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraînent le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif. On va utiliser Ounahi, on l’a déjà utilisé, il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs. Ce qu’il doit faire, c’est continuer à faire les efforts à l’entraînement chaque jour pour nous convaincre et montrer qu’il peut être un joueur de plus à utiliser en match » a prévenu Marcelino, sans pitié et qui attend qu’Azzedine Ounahi lui montre à l’entraînement de quoi il est capable pour davantage l’utiliser en match. Avec l’enchainement de rencontres à venir (Ajax, PSG, Monaco, Brighton), l’international marocain aura sans doute sa carte à jouer. Le milieu des Lions de l’Atlas ne devra pas se manquer quand (enfin) Marcelino l’alignera sur le terrain et cela même si les matchs à venir s’annoncent délicats pour l’OM.