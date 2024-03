OM ‍: Panique à Marseille, l'effet Jean-Louis Gasset a disparu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les cinq premiers matchs de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM ont été probants avec des victoires et des buts en pagaille. Mais la semaine qui vient de se terminer a été plus difficile avec les défaites à Villarreal et à Rennes.

Jeudi à Villarreal, l’Olympique de Marseille s’est fait très peur mais a tout de même réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de l’Europa League malgré une défaite 3-1. Les hommes de Jean-Louis Gasset étaient très attendus dimanche sur la pelouse de Rennes, pour voir si les bons résultats contre de modestes équipes de Ligue 1 (Montpellier, Clermont, Nantes) allaient se confirmer face à un adversaire bien plus relevé, également en course pour se qualifier en coupe d’Europe la saison prochaine.

Fatigué par ses efforts en Europa League, l’OM s’est incliné en Bretagne (2-0) sans avoir été outrageusement dominé, mais sans donner non plus l’impression de pouvoir faire un résultat contre l’équipe de Julien Stéphan. La question est maintenant de savoir si l’effet Jean-Louis Gasset est (déjà) terminé ou si le coach de 70 ans sera en mesure de relancer la machine après la trêve internationale. C’est également la question que se pose Le Phocéen dans son dernier édito. « Cela permet de relativiser peut-être l'effet Jean-Louis Gasset. Entendons-nous bien, cela reste une super nouvelle dans la saison de l'OM, et ces cinq victoires inaugurales ne sont pas juste le fait de ne plus avoir Gennaro Gattuso sur le banc. Mais il ne peut pas tout révolutionner non plus. Et c'est bien dommage » regrette le média pro-OM avant de conclure.

Fin de l'effet Jean-Louis Gasset à l'OM ?

« Il l'apprend peut-être après cette rencontre mais toutes les vérités ne semblent pas bonnes à dire à son groupe. Après la victoire contre Nantes dimanche dernier, il a évoqué la fatigue, la difficulté d'enchaîner les matchs tous les trois jours. Derrière, son équipe vient d'enchaîner deux défaites. Comme si, dès qu'il était possible d'avoir une excuse, cette équipe ne donnait plus son maximum ». Avec cette trêve internationale, les Olympiens vont pouvoir souffler. Dès la reprise, ils devront aborder un choc avec la réception du PSG au Vélodrome. Là encore, il y aura des excuses en cas de défaite. Mais un troisième revers de suite ferait tâche pour Jean-Louis Gasset après ses débuts de rêve sur le banc de l'OM.