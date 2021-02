OM : McCourt dit adieu à la vente et à Eyraud !

Dans : OM.

Dans une longue lettre ouverte adressée aux supporters de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a mis clairement les choses au point concernent les rumeurs d'une vente de l'OM.

Ce samedi, les fans de l’Olympique de Marseille doivent se réveiller dans un état situé entre la joie absolue, la sidération, et quand même une toute petite déception. Car si le départ de Jacques-Henri Eyraud, officialisé vendredi soir, est pour eux une énorme victoire, ils ont désormais compris que Frank McCourt n’était pas à la veille de vendre l’OM à un milliardaire saoudien, ce dont il rêvait il y a encore deux ou trois semaines. Et pour ceux qui tenteraient encore de faire croire que le milliardaire américain cache son jeu, c’est dans une lettre ouverte que McCourt a totalement refermé le dossier d’une vente possible, confirmant qu’il voulait s’impliquer durablement et efficacement ans l’Olympique de Marseille, en s’appuyant désormais sur Pablo Longoria, nouvel homme fort de l’OM.

Dans ce courrier, publié dans La Provence, Frank McCourt annonce qu’il va venir dans la cité phocéenne pour rencontre les associations de supporters afin de leur faire passer son message. « Chers supporters. Je m’engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre, et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui. J’en suis et resterai le premier supporter et le propriétaire; je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion. Et je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations. Nous avons besoin d’être ensemble pour réussir ce parcours. J’ai besoin de chaque supporter, de chaque joueur, de chaque salarié. Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements. C’est fait. A présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membres de la même famille, celle de l’OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même. C’est une certitude, le meilleur de l’OM, ce n’est pas la violence. L’immense majorité des Marseillais en a témoigné. Le meilleur de l’OM c’est le travail, la persévérance et le succès, envers et contre tout. Car certains doutent que nous en ayons les capacités. Moi je suis avec ceux qui croient en Marseille et en l’OM. Comme vous, je sais ce qu’on éprouve quand nous gagnons, et ce qu’on ressent quand nous perdons. Je viens à Marseille pour m’asseoir avec vous, chers supporters, pour construire ensemble notre avenir et aller de l’avant. Je suis confiant, nous montrerons au monde ce que signifie être un club d’élite du football, fort des meilleurs supporters. Le moteur de l’OM, c’est la passion de tous ses fans. Maintenant, réservons à la nouvelle équipe le meilleur accueil dans notre famille OM, ils peuvent dès à présent se mettre au travail. Allez l’OM ! », écrit Frank McCourt, qui a visiblement déjà réussi à retourner une bonne partie des supporters phocéens qui il y a quelques jours encore réclamaient qu’il parte en même temps que Jacques-Henri Eyraud.