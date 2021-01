Vente OM : McCourt hésite, des révélations explosives

Dans : OM.

Le dossier de la vente de l'OM semblait être en mode pause, mais Thibaud Vézirian affirme avoir un scoop concernant une offre étudiée par Frank McCourt.

Jacques-Henri Eyraud ayant beau avoir repoussé l’idée même d’une vente imminente de l’Olympique de Marseille, et le duo Ajroudi-Boudjellal étant clairement hors jeu, la rumeur continue à circuler sur la possibilité de voir Frank McCourt céder le club phocéen rapidement. Intervenant de l’Equipe d’Estelle, Thibaud Vézirian affirme dans une vidéo avoir des infos exclusives sur des réunions très récentes entre le milliardaire américain, propriétaire de l’OM, et des candidats très sérieux à la reprise. Indiquant ne pas vouloir révéler l’identité des repreneurs potentiels, afin de ne pas perturber les discussions en cours, celui qui a travaillé avec Pascal Praud et Cyril Hanouna explique que l’affaire est chaude et que McCourt aura du mal à refuser la proposition colossale qui lui est faite.

L'OM vendu pour des centaines de millions d'euros ?

« Frank McCourt a eu de grosses journées de rendez-vous au sujet de la vente de l’OM avec une offre que je trouve splendide, très forte et puissante, qu’il ne peut pas trop refuser. Il a participé à ces réunions avec Jeff Ingram, son adjoint qui le pousse à une vente, deux directeurs de l’Olympique de Marseille et ses avocats, et c’était du 24 au 28 décembre pour être précis. Il a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros (...) Je ne donne pas les détails car je ne veux pas que les deux parties soient grillés et que cela échaude l’un des deux camps. Cette offre concerne aussi le stade, il faudra en référer avec les élus de la ville, l’épongement du passif et se lancer dans une politique sportive sérieuse et ambitieuse pour l’OM (...) Frank McCourt se laisse un délai de réflexion, mais cette offre lui permet de sortir par la grande porte de l’Olympique de Marseille et en plus les acheteurs lui proposent d’autres deals dans le futur. Tout semble au feu vert, mais on n’est pas certain que Frank McCourt l’acceptera, il s’est donné jusqu’à mi-février, début mars pour prendre sa décision. Le deal pourrait être annoncé début avril (...) Au début, McCourt demandait 600ME en référence à la vente de l’AS Rome, mais cela a été refusé (...) Un ancien joueur de l’OM aurait été contacté pour devenir directeur sportif », explique Thibaud Vézirian, qui sait cependant que sans donner le nom des repreneurs les supporters de l’Olympique de Marseille auront du mal à croire au miracle. Car il n’est pas le premier à annoncer une vente imminente...