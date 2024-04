OM ‍: Longoria « ‍roi des merguez ‍», c'est l'humiliation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critique sur le niveau de certains joueurs de l’OM et notamment de Faris Moumbagna ces derniers jours, Daniel Riolo en a remis une couche mais a cette fois ciblé les choix du club présidé par Pablo Longoria.

Ces derniers jours, Daniel Riolo a beaucoup tapé sur Faris Moumbagna, avec un ton moqueur et un certain acharnement. Le niveau de l’attaquant camerounais est terrible selon le journaliste, qui se demande comment l’Olympique de Marseille a pu investir sur un joueur aussi limité, et cela même si ce dernier reste sur une très belle semaine avec un but crucial contre Benfica et un bijou inscrit dans le temps additionnel à Toulouse dimanche. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a de nouveau évoqué le niveau des attaquants de l’OM mais cette fois sous un angle différent. Il n’était pas question de taper une nouvelle fois sur Moumbagna, Sarr, Ndiaye ou un autre, mais de viser directement les responsables de toutes ces signatures.

Pour le journaliste, la question de la cohérence des choix de Pablo Longoria et de la cellule de recrutement se pose, surtout si l’on rappelle qu’avant Moumbagna, le club phocéen avait investi près de 30 millions d’euros, bonus compris sur Vitinha. Des choix dingues et fous pour le journaliste de RMC. « Parfois, je m’énerve un peu mais c’est peut-être parce que j’ai une trop haute considération de ce que doit être l’OM. Mais ce club a recruté Vitinha pour 32 millions d’euros, il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème. Derrière, tu fais un été pas très bien géré. Arrive un nouveau mercato en hiver et on nous sort ce joueur (Moumbagna) » a lancé Daniel Riolo sur les ondes avant de poursuivre.

Riolo fustige les choix de l’OM sur les attaquants

« Au bout d’un moment, tu te demandes ce qu’il se passe à l’OM, ils ont également le droit au bonheur, à avoir des bonnes trouvailles de temps en temps, des joueurs un peu fins techniquement. Ils arrivent avec ce gars un peu costaud, je ne vais pas répéter ce que Jean-Louis Gasset a dit sur Moumbagna. Normalement, c’est un joueur qui protège vachement ses joueurs et qui lance des fleurs partout. Là, il a mis de l’herbe morte et du fumier sur lui sans s’en rendre compte (ndlr : il l'a comparé à Brandao). Moi à côté, je suis hyper gentil alors que je pose juste une question. Il y a un problème avec les attaquants à l’OM quand on regarde le nombre de merguez qu’ils ont recruté depuis cinq ans, c’est une folie ! » a lancé Daniel Riolo, effaré par les choix réalisés par l’Olympique de Marseille dans le secteur offensif depuis plusieurs années. Les supporters marseillais lui répondront que Daniel Riolo oublie tout de même les exemples Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, deux grandes réussites des mercatos précédents en Provence si l’on se concentre sur le secteur offensif.