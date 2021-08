Mercato OM : La DNCG freine le dossier Pol Lirola

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Selon la presse italienne, si Pol Lirola n'a pas encore signé son contrat avec l'Olympique de Marseille c'est que la DNCG étudie le dossier du transfert du défenseur espagnol de la Fiorentina.

Jamais les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’étaient autant intéressés à un match de la Fiorentina que ce samedi, puisque l’entraîneur de la Viola a dévoilé son groupe pour le déplacement de dimanche contre l’AS Rome. Et dans ce groupe, pas de trace de Pol Lirola, le défenseur espagnol qui devrait rapidement s’engager avec l’OM. Prêté la saison passée par le club toscan à Marseille, Lirola est attendu avec une impatience énorme par les fans phocéens, et encore plus par Jorge Sampaoli. Depuis des semaines, on annonce un accord entre la Fiorentina et Pablo Longoria pour le transfert définitif de Pol Lirola, lequel lui ne masque pas son impatience de rejoindre l’Olympique de Marseille où il a conservé un logement.

🔹️l'officialisation de Pol Lirola🇪🇸 devrait arriver en début de semaine prochaine pour l'OM. L'accord est total aucun lien avec les chiffres. 🗞Le montant total est de 13M€, le problème viendrait de la dncg mais qui sera vite réglée.@TMW #MercatOM #TeamOM #OM — La Minute OM (@LaMinute_OM) August 21, 2021

Depuis 24 heures, tout semble être réglé entre l’OM et la Fiorentina, Mohamed Bouhafsi expliquant que ce retard était provoqué par les dirigeants italiens qui souhaiteraient faire traîner le plus longtemps possible le dossier afin de faire payer à Lirola son comportement cet été. Mais du côté de Tuttomercatoweb, on a une autre version et on affirme que le club de Serie A et l’Olympique de Marseille sont OK pour un transfert à hauteur de 13 millions d’euros. Mais c’est la Direction Nationale du Contrôle de Gestion qui a mis son nez dans cette transaction, et qui aurait mis un léger retard dans le timing de l'opération, laquelle ne serait toutefois pas remise en cause. Il est vrai que Pablo Longoria s'est déchaîné depuis le début du mercato estival, l'OM empilant les prêts et les transferts afin de rester dans les clous du gendarme financier du football. Une fois le contrat validé par la DNCG, l'Olympique de Marseille pourra compter sur son défenseur, lequel devrait débuter la semaine prochaine contre l'AS Saint-Etienne au Vélodrome.