OM ‍: Longoria jure fidélite à McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après l'officialisation du départ de Javier Ribalta, Pablo Longoria n'a pas eu un mot pour celui dont on le disait proche. Le patron de l'OM reste droit dans ses bottes.

L'Olympique de Marseille n'a pour l'instant plus de directeur du football, puisque Javier Ribalta a définitivement quitté le club provençal, conséquence évidente de la chaotique réunion avec les Ultras en septembre. S'il a porté plainte contre ces supporters, Pablo Longoria est lui déterminé à continuer sa mission à l'OM, et cela, sous les ordres de Frank McCourt.

« Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes. Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus haut niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille », a indiqué Pablo Longoria au moment où les bruits sur une possible vente de l'OM à l'Arabie Saoudite se sont intensifiés suite à l'article paru mardi dans The Independent.