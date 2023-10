Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite sur le coup, c'est confirmé ‍!

Dans : OM.

Le rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie Saoudite se précise jour après jour. La presse anglaise a révélé le plan du Royaume même si l'OM n'est pas le seul club visé en Europe pour le moment.

Thibaud Vézirian le professe depuis 3 ans, les dernières semaines pourraient enfin lui donner raison : l'OM est plus proche que jamais de passer sous pavillon saoudien. L'idée était farfelue au départ mais elle a pris du poids au fur et à mesure que l'Arabie Saoudite étendait son influence sur le monde du football. Les petits indices s'accumulaient même si rien de concret ne filtrait. Finalement, ce mardi, le premier coup de tonnerre dans ce dossier est venu d'Angleterre. Le quotidien anglais The Independant a publié un article sur les futurs clubs européens visés par les Saoudiens. L'OM entre bien dans la danse comme prévu par certains observateurs.

L'OM ou Valence, les Saoudiens hésitent encore

Le Royaume est intéressé par le rachat de l'OM mais aussi par celui du club espagnol de Valence. Ces deux clubs plaisent aux Saoudiens car ils possèdent une riche histoire dans le football avec un public dévoué mais ils ont aussi des difficultés actuellement. Si l'OM n'a pas connu un début de saison rêvé, Valence reste sur plusieurs saisons médiocres avec une gestion incompréhensible du Singapourien Peter Lim. Ainsi, en rachetant l'un de ces deux clubs, les Saoudiens auraient une marge de progression importante pour développer leur investissement et en faire des places fortes du football européen à l'image de ce qui est fait avec Newcastle.

🚨 Un groupe Saoudien 🇸🇦 a identifié Valence 🇪🇸 et l'Olympique Marseille comme les meilleures options à ce stade pour racheter un club.



En somme, Valence et l'OM ressemblent à Newcastle. Ces trois formations sont des clubs intermédiaires en Europe mais avec une assise forte sur le plan national. Cependant, à la différence de Newcastle, ce ne serait ici pas le PIF (Fonds Saoudien d'Investissement) qui prendrait les commandes du second club racheté. Appuyés par le Royaume, ces mystérieux investisseurs seraient toutefois sérieux. Selon The Independant, l'OM aurait une petite longueur d'avance sur Valence où Peter Lim serait plus réticent à vendre son club. Une aubaine pour les Marseillais, peut-être proches de retrouver les moyens de se battre avec le PSG en Ligue 1. Si cela devait se confirmer, le fait que le PIF ne soit pas actionnaire majoritaire d'un rachat, règlerait bien évidemment le problème de la participation éventuelle à la Ligue des Champions de clubs d'une même propriété. Une petite manoeuvre bien connue et déjà tentée par le Qatar dans le cadre du rachat de Manchester United, qui ne se ferait pas directement via QIS et le fonds d'investissement de l'Emir.