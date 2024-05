OM ‍: Longoria se prend pour Eyraud et fait une offre délirante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pierre-Emerick Aubameyang réalise une saison à couper le souffle à l’OM avec 27 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Pablo Longoria a appris de ses erreurs du passé et souhaite bâtir son équipe autour de l’international gabonais pour les années à venir.

Ces dernières années, il a souvent été reproché à Pablo Longoria un turn-over trop important dans l’effectif de l’Olympique de Marseille d’une saison à l’autre. Les supporters auraient aimé plus de stabilité et surtout, que les joueurs de haut niveau restent plus longtemps à l’instar par exemple d’Alexis Sanchez. Dans leur malheur de perdre l’international chilien, les supporters de l’OM ont eu le bonheur de voir Pierre-Emerick Aubameyang débarquer sur les bords de la Méditerranée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien buteur du FC Barcelone a réussi à faire oublier El Nino Maravilla en inscrivant 27 buts toutes compétitions confondues. Pablo Longoria le sait, il sera attendu au tournant lors du prochain mercato et un départ de « PEA » ne lui sera pas pardonné par les supporters olympiens.

Aubameyang à vie à l'OM, Longoria en rêve

Cela tombe bien, le président de l’OM n’a aucunement l’intention de se séparer de son grand attaquant et aimerait même que Pierre-Emerick Aubameyang termine sa carrière à Marseille, comme il l’a fait savoir dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. « C’est un champion et il a des caractéristiques presque uniques. Aubameyang était l’un des meilleurs attaquants des quinze dernières années. Il a marqué beaucoup et partout. Nous parlons du meilleur buteur de la Ligue Europa. Nous espérons qu’il apposera également sa signature contre l’Atalanta, et qu’il reste avec nous jusqu’à la fin de sa carrière » a lancé le président olympien, qui sait à quel point il est difficile de trouver un attaquant performant à Marseille et qui ne veut pas laisser filer Pierre-Emerick Aubameyang, au vu du niveau affiché par le Gabonais depuis le début de la saison.

Un départ du natif de Laval n’est de toute façon pas dans les tuyaux puisque ce dernier a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec Marseille l’été dernier en tant que joueur libre après la résiliation de son bail à Chelsea. Sa signature avait toutefois beaucoup étonné, notamment en raison de son copieux salaire sur la durée, avec trois ans de contrat. Mais à l'heure actuelle, plus personne n'est choqué par cette collaboration sur le long terme, même s'il semble difficile d'imaginer l'ancien stéphanois prolonger à l'OM sous peu. Jacques-Henri Eyraud avait tenté le coup avec un certain Dimitri Payet, pour finalement devoir se débarrasser du Réunionnais plus tôt que prévu quand le contrat ne pouvait plus tenir.