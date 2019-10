OM : Les maillots du PSG pullulent à Marseille, une bonne excuse

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Depuis quelques saisons, les ventes de maillots du PSG se multiplient à Marseille. Mais ceux qui osent porter la tunique de Paris auraient une bonne excuse.

Il y a dix ans encore, porter un maillot du Paris Saint-Germain dans les rues de Marseille ressemblait à de la provocation, et il était rare de croiser un téméraire. Mais cette époque est désormais révolue, et toutes les boutiques de sport de la cité phocéenne vendent désormais les maillot du club de la capitale, les clients étant nombreux à vouloir s’offrir la tunique de Kylian Mbappé ou de Neymar plutôt que celle de Kevon Strootman ou Florian Thauvin. Ce dimanche, à quelques heures du match PSG-OM, La Provence revient sur ce phénomène et tente de trouver une explication à cette popularité parisienne.

« Le rachat du club parisien par les Qataris, l’arrivée des stars et les bons résultats expliquent cette attirance. En achetant le maillot du PSG, ils ne sont pas anti-OM. Derrière chaque maillot, il y a un nom. On n’achète pas le maillot du PSG, on achète le maillot porté par Neymar et Mbappé. Il y a un phénomène d’appropriation et d’identification à ces deux stars. On a beau être supporter marseillais, on ne peut pas contester le talent d’un Neymar ou d’un Mbappé qui a, de plus, contribué à nous faire gagner la Coupe du Monde. D’autres marquent une forme de désapprobation avec le club marseillais qui n’est pas à la hauteur de leurs attentes », explique ainsi , dans le quotidien régional, Pierre Dantin, vice-doyen de la faculté des sciences du sport d’Aix-Marseille Université.