OM ‍: Le Vélodrome en a marre, Rongier fait une promesse

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Conspué par le public du Stade Vélodrome après un nouveau match nul contre Toulouse ce dimanche après-midi (0-0), le groupe de Marcelino jure qu’il y aura très bientôt des jours meilleurs au sein de l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen est toujours invaincu cette saison en championnat avec deux victoires et trois nuls, l’OM est quatrième de L1 à deux points du leader monégasque, et pourtant, la crise couve… Dans l’esprit des supporters du moins, puisqu’après le match nul et vierge face au Téfécé (0-0), les joueurs de Marcelino ont été copieusement sifflé par les ultras. Une vraie bronca accompagnée d’un sérieux coup de pression, sachant que les supporters du Virage Sud ont notamment chanté : « Mouille le maillot ou casse toi ». Des critiques un peu sévères pour des joueurs qui ont plutôt réussi leur début de championnat après, il est vrai, avoir échoué en Ligue des Champions. Mais Valentin Rongier comprend les critiques du public et promet le retour du soleil après la pluie.

« On va avoir de très bons résultats »

🎙️ Valentin Rongier : "C'est normal que les supporters soient exigeants avec nous."



Le milieu de l'@OM_Officiel raconte l'échange entre joueurs et supporters après le nul à domicile contre Toulouse.

« C'est normal que les supporters soient exigeants avec nous. Ils savent qu'il y a des échéances importantes qui arrivent. Ils veulent de bons résultats, des victoires à domicile, mais nous aussi. Faut qu'on tire dans le même sens. Ils montrent leur agacement parce que ça fait deux matchs à domicile où on doit faire mieux. C'est normal qu'ils soient exigeants avec nous, parce qu'on a un groupe de qualité. Mais il n'y a vraiment aucun tricheur dans ce groupe et je pense que ça se voit. À force de travailler tous les jours, se dire les choses quand ça va ou pas, ça va forcément tirer le groupe vers le haut. On va avoir de très bons résultats j'en suis certain », a lancé, au micro d’Amazon Prime Vidéo, le capitaine marseillais, qui espère que son OM affichera un meilleur visage lors des prochains gros rendez-vous contre l’Ajax, le PSG et Monaco.