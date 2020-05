OM : Payet et Thauvin vendus, le plan choc d'Eyraud ?

Dans : OM.

Deux éléments emblématiques de l’Olympique de Marseille que sont Dimitri Payet et Florian Thauvin sont poussés vers la sortie.

Dans sa volonté d’économiser sur les salaires, l’OM ne reculera devant rien. Des salaires énormes ont été donnés au début du Champions Project, et le club marseillais le regrette clairement. Même si ce sont des cadres comme Mandanda ou Payet qui ont permis à la formation provençale d’aller chercher la deuxième place cette saison, la priorité est désormais de vendre et d’alléger la masse salariale. Et ce visiblement à tout prix. Soccer Link annonce ainsi que toutes les offres seront étudiées, et que personne n’est donc intransférable. Si une offre est jugée satisfaisante, le joueur en question ne sera pas retenu. Un comportement qui vaut aussi pour deux joueurs qui ont été proposés en Angleterre ces derniers jours : Dimitri Payet et Florian Thauvin.

L’Olympique de Marseille ne retiendra aucun joueur en cas d’offre jugée satisfaisante cet été.



🔍 Les dirigeants du club phocéen cherchent des portes de sortie en Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour @DimPayet17 et @FlorianThauvin pic.twitter.com/b6liaaM30x — Soccer Link (@SoccerLink_) 22 mai 2020

Deux éléments qui ne cessent de clamer leur amour pour l’OM, et qui ont chacun vécu une expérience mitigée en Premier League dans leur carrière. Le numéro 10 avait brillé à West Ham avant de quitter le club londonien avec fracas pour revenir à l’OM. De son côté, Thauvin avait échoué à Newcastle, et était revenu traumatisé. Des informations qui peuvent en tout cas nourrir les inquiétudes des fans olympiens, pour qui l’équipe de la saison prochaine pourrait bien être méconnaissable si plusieurs cadres venaient à s’en aller. Il reste néanmoins que, le marché des transferts étant annoncé comme très frileux, les éléments au gros salaire seront très difficile à bouger. Cela n’arrangera pas la santé financière de l’OM, mais pourrait permettre à l’équipe de rester un minimum compétitive la saison prochaine.