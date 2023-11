OM ‍: Le salaire de ce flop fait hurler Stéphane Guy

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après trois mois de compétition, l’heure est aux premiers bilans à l’OM en ce qui concerne le mercato réalisé cet été par Pablo Longoria. Et les critiques sont amères à l’encontre du président marseillais.

Les efforts de Pablo Longoria se sont particulièrement concentrés sur le secteur offensif de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Joaquin Correa. Pour l’heure, les choix du président de l’OM ne s’avèrent pas gagnants puisque Marseille (avec un match de retard) est dans le ventre mou du championnat à la neuvième place. Éliminé de la Ligue des Champions lors du troisième tour préliminaire, le club phocéen vit un début de saison agité.L’heure est au premier bilan en ce qui concerne le mercato olympien et Stéphane Guy n’a pas manqué de sortir la cisailleuse.

Bertrand Latour agresse Longoria, il met l’OM en danger https://t.co/sgYg37gbY6 — Foot01.com (@Foot01_com) November 7, 2023

Sur l’antenne de RMC, l’ancien commentateur de la Ligue 1 pour Canal + a émis de gros doutes sur les choix de Pablo Longoria. Le plus gros bug selon lui est indiscutablement le départ d’Alexis Sanchez et le recrutement pour compenser cette perte de Pierre-Emerick Aubameyang, qui cristallise les critiques à l’OM depuis quelques jours. « Il y a eu 16 matchs pour l’OM depuis le début de la saison, ce n’est pas rien et ça permet d’avoir un peu de recul sur ce qu’il s’est passé. Sur le plan offensif, le mercato de Marseille est raté, cela crève les yeux et ce n’est pas une grande originalité de le dire. L’attaque, ce n’était pas déjà la force de l’OM la saison dernière » commente Stéphane Guy avant d’arriver sur le double dossier Sanchez-Aubameyang.

Aubameyang successeur de Sanchez, la grave faute de Longoria

« Il y avait Alexis Sanchez, Ünder, mais on n’était pas subjugués par l’attaque marseillaise l’an passé. Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang, c’est une grosse faute et c’est un énorme budget car Aubameyang a signé trois ans à Marseille à 700.000 euros par mois. C’est là où il y a un gros fiasco, ce n’est pas surprenant puisque chaque année, Longoria veut tout changer. Ça s’est bien passé les deux premières années, il avait été plutôt en réussite mais il ne peut pas toujours l’être. Pour l’instant, Ndiaye et Sarr ce n’est pas bon et Correa est fantomatique » estime le journaliste, très déçu par le rendement des recrues offensives pour le moment. Espérons pour l’OM et pour son président que cela ira en s’améliorant et pourquoi pas dès cette semaine avec deux chocs à l’extérieur contre l’AEK Athènes en Europa League puis face à Lens en Ligue 1.