OM ‍: Honnête mais nul, l'arbitrage fait scandale

Deux des trois matchs en retard de la journée de Ligue 1 ont donné lieu à des décisions arbitrales pour le moins très contestables. Cela commence à faire beaucoup cette saison et le ton monte.

« On est sur des fautes de plus en plus graves, là ce n’est plus de l’appréciation. » En quelques mots, Daniel Riolo a résumé la pensée générale après les erreurs d'arbitrage commises au Vélodrome lors d'OM-Nice, et au stade Louis II à l'occasion de Monaco-Lille. En mettant un deuxième jaune, synonyme d'expulsion à Moumbagna, l'arbitre avait déjà stupéfait tout le monde tant cela semblait totalement illogique. Mais le sommet était atteint lorsque Jérémie Pignard sifflait penalty pour Marseille après un tacle de Cho sur Balerdi, le joueur niçois ayant dégagé le ballon avant. Appelé par la VAR et après quelques secondes de réflexion, l'arbitre confirmait sa décision là aussi de manière surprenante. Dans L'Equipe, Régis Testelin se demande ce qu'il se passe actuellement au niveau de l'arbitrage français pour que des erreurs aussi manifestes se multiplient.

Rouge et penalty, l'arbitre s'est planté à Marseille

« Comment le corps arbitral français a-t-il pu en arriver là ? (…) On ne se moque pas et on ne se gargarise pas, on s’inquiète et on s’interroge. Toutes ces décisions prises par ces arbitres de haut niveau, professionnels respectables, hommes et femmes au-dessus de tout soupçon, plus stupéfiantes et incohérentes que les autres, ont été prises avec l’assistance de vidéo. Avant, ils étaient seuls, ils ne sont plus (…) Les erreurs manifestes dont nous avons été témoins depuis trois semaines à Lyon et Marseille ont un côté surréalistes. Elles nous laissent sans voix et sans explication. Pourtant il faudra bien en trouver », écrit notre confrère de L'Equipe, très inquiet de l'état actuel de l'arbitre français, dont on sait qu'il est traversé par une grave crise interne.

🎙️ " L'arbitrage ne peut pas être une compensation, c'est de l'addition d'incompétences".



Daniel n'est pas d'accord avec les décisions de l'arbitre du match OM-Nice, et pointe du doigt les erreurs trop nombreuses constatées ces derniers temps en Ligue 1. pic.twitter.com/pBVkMPnXge — After Foot RMC (@AfterRMC) April 24, 2024

Dans l'After, et après que Stéphane Guy pointe du doigt la décision totalement sidérante de Clément Turpin, pas appelé par la VAR, de ne pas siffler penalty pour Lille en fin de match après une faute grossière de Minamino, Daniel Riolo a, lui aussi, fait part de sa sidération après OM-Nice. « Si après ce match il existe une personne qui nous dit qu’il y a penalty pour l’OM, je veux entendre l’argument. Et c’est pareil pour le deuxième jaune sur Moumbagna. C’est de l’addition d’incompétence. Mais les erreurs, elles sont trop grosses (…) On est dans la période du money time où tout se décide, tu prends les matchs les uns après les autres et là c’est trop gros. Ce qui s’est passé à Lyon en défaveur de Brest, là, ce qu’il se passe à Marseille et à Monaco, ça coûte cher au bout d’un moment », fait remarquer le journaliste de RMC après cette incroyable soirée où les arbitres ont hélas eu la vedette.