OM : Deschamps sous pression, la France exige Payet à l'Euro !

Avec 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Dimitri Payet est sans conteste l’homme fort de l’Olympique de Marseille.

Des prestations qui font du Réunionnais un sérieux prétendant à une place dans le groupe de l’Equipe de France pour l’Euro, cet été. En novembre dernier, Didier Deschamps fermait pourtant la porte à un retour de Dimitri Payet à court terme. « Ça fait déjà trois ans. Il s'est passé des choses depuis. D'autres joueurs sont arrivés dans son secteur avec les résultats qu'on connaît. Ils ont répondu à nos attentes. Dimitri est toujours sélectionnable mais je ne vais pas vous faire de dessin. Il n'est pas dans la logique actuelle » indiquait notamment le patron des Bleus avant la rencontre face à la Moldavie, quelques jours après le match étincelant de Dimitri Payet contre l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome (2-1).

Depuis, Dimitri Payet a conservé une belle régularité, et la question de son retour chez les Bleus se pose donc toujours autant. Et Didier Deschamps risque en plus d’avoir la pression à ce sujet car selon un sondage CSA Research pour RMC Sport, 80 % des personnes interrogées se disant être des fans actifs de football estiment que Dimitri Payet doit impérativement disputer l’Euro 2020 avec les Bleus. Une tendance très nette qui prouve que le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a convaincu les supporters de l’Equipe de France grâce à ses coups de génie et à sa régularité cette saison sous les couleurs olympiennes. Surtout, Dimitri Payet pourrait profiter des blessures et des méformes à son poste (Dembélé, Lemar, Thauvin) pour gratter une place. Didier Deschamps livrera un premier élément de réponse dans les prochains jours à l’occasion de sa liste pour les matchs amicaux de mars contre l’Ukraine le 27 puis face à la Finlande le 31. Mais par le passé, le sélectionneur a déjà montré qu'il était absolument imperméable à la pression, l'épisode Hatem Ben Arfa, demandé par tout un peuple pour l'Euro 2016, le prouvant notamment.