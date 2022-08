LdC : Le groupe de l’OM truqué, les Anglais se marrent

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Membre du chapeau 4, l’Olympique de Marseille a pourtant hérité d’un groupe abordable en Ligue des Champions. Les Marseillais défieront le Sporting Portugal, l’Eintracht Francfort et Tottenham, dont les supporters s’amusent de la composition de cette poule.

L’Olympique de Marseille pouvait s’attendre au pire. Reversé dans le chapeau 4, le vice-champion de France avait de grandes chances de tomber dans un groupe redoutable. Le club phocéen aurait très bien pu se retrouver à la place du Viktoria Plzen, opposé au Bayern Munich, au FC Barcelone et à l’Inter Milan… Mais non, l’équipe entraînée par Igor Tudor a eu la chance d’apparaître aux côtés de l’Eintracht Francfort, de Tottenham et du Sporting Portugal, soit trois adversaires à la portée des Marseillais.

L'OM en Ligue Europa...

Autant dire que l’Olympique de Marseille peut se réjouir de ce tirage au sort réalisé par Yaya Touré. En tout cas, du côté de Tottenham, les supporters ne cachent pas leur joie. Certains s’amusent à accuser l’Ivoirien d’avoir truqué le tirage au sort en faveur des Spurs. Et pour cause, depuis cet été, l’ancien milieu de terrain a intégré le club londonien en tant que coach des U16. « Yaya Touré nous a tiré le groupe le plus facile pour permettre à Harry Kane de remporter son premier titre en Ligue des Champions », a écrit un fan sur Twitter.

« Yaya Touré est déjà une légende de Tottenham », a lâché un autre internaute sur l’ex-Citizen qui, pour un autre supporter, « vient de truquer le tirage au sort de la Ligue des Champions devant le monde entier. Un groupe de Ligue Europa en Ligue des Champions. » Bien sûr, l’Olympique de Marseille devra tout de même se méfier. Le tirage au sort est certes clément. Mais sur le papier, les trois autres équipes du groupe D n’ont rien à envier aux Olympiens.