OM : Cuisance à Marseille pour progresser, le Bayern répond

Afin de compenser de probables départs au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille aimerait accueillir Mickaël Cuisance en prêt. Mais du côté du Bayern Munich, le coach Hans-Dieter Flick n’est pas emballé.

C’est l’un des principaux objectifs d’André Villas-Boas. Conscient que l’Olympique de Marseille pourrait vendre un voire plusieurs milieux, à commencer par Morgan Sanson, l’entraîneur portugais travaille sur la piste Mickaël Cuisance depuis sept mois. Autant dire que l’ancien manager de Chelsea sait exactement ce que le Français du Bayern Munich peut apporter à son équipe. Les deux clubs ont donc dû profiter de leur match amical vendredi pour discuter d'un prêt. Mais pas sûr que les négociations aient abouti dans la mesure où l’entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick estime que son milieu, en manque de temps de jeu, peut tout aussi bien franchir un cap sous ses ordres.

« Mickaël Cuisance progresse très bien, a confié le coach du Bayern après la victoire contre l’OM (1-0). Il s'est préparé et a joué comme nous voulons le voir jouer aujourd'hui. Il prend du plaisir et il se montre beaucoup. Parfois il prend des risques mais c'est tout à fait normal. Il met la défense adverse sous pression, c'est ce que j'attends de lui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, je n'ai rien entendu à son sujet et je ne lis pas toutes les rumeurs de transfert car il y a une information différente chaque jour. Mais je suis assez tranquille. » L’Espagnol Thiago Alcantara étant sur le départ, l’international U20 tricolore pourrait être retenu.