OM : Sept mois de forcing, AVB prépare son gros coup

En attendant la prise de fonction officielle de Pablo Longoria, André Villas-Boas continue de gérer le mercato marseillais en même temps que l’équipe.

Malgré les premières semaines de l’été rassurantes au niveau de l’effectif, l’entraineur portugais n’est pas dupe, et sait bien qu’il ne pourra pas empêcher une ou deux grosses ventes pour renflouer les caisses. Le coach de l’OM a même une idée déjà précise du joueur qui pourrait partir : Morgan Sanson. Très suivi en Angleterre, le milieu de terrain sort d’une saison épatante, et son coffre ainsi que son style box-to-box plait forcément beaucoup aux formations de Premier League. Un départ d’un titulaire que Villas-Boas a déjà l’intention de combler avec un jeune prometteur pour zéro euro, une habitude pour Marseille ces derniers temps.

Ce vendredi, l’OM est en effet à Munich pour un match amical sur le terrain d’entrainement du Bayern. Et à cette occasion, on devrait voir Michaël Cuisance à l’oeuvre. Le joueur formé à Toulouse, qui a explosé à Mönchengladbach, est l’une des promesses du Bayern Munich pour les années à venir. Le jeune français a connu une première saison mitigée, et pourrait envisager un prêt afin de gagner de l’expérience dans une équipe où il aurait du temps de jeu, et pourrait même disputer la Ligue des Champions. L’Equipe confirme ainsi que cela fait désormais sept mois que Villas-Boas le courtise dans cette optique. Un prêt sec en août après le Final8 de Lisbonne est envisagé, mais cela dépendra grandement de la situation de Cuisance, et si son entraineur accepte de s’en priver pour cette saison. Nul doute que le milieu de terrain sera au centre des discussions ce vendredi entre les dirigeants des deux clubs, même si tout devrait se jouer à la fin du mois d’août. Une preuve en tout cas que Villas-Boas travaille dur pour compenser, à moindre coût, un éventuel départ de taille avec celui de Morgan Sanson.