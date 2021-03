OM : 500 ME, et McCourt va remettre de l'argent

Dans : OM.

Trois jours après avoir annoncé de profonds changements au sein de la direction de l’OM, Frank McCourt a débarqué en personne à Marseille.

Depuis lundi matin, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille enchaîne les rendez-vous avec les politiques, les médias ou encore les groupes de supporters. C’est toutefois Pablo Longoria qui a eu l’honneur de s’entretenir en premier avec Frank McCourt. Et pour cause, l’Espagnol est officiellement le président de l'OM en remplacement de Jacques-Henri Eyraud depuis vendredi et en ce sens, il était totalement logique que les deux hommes conversent avant de multiplier les rendez-vous. Directeur sportif du club il y a encore une semaine, l’ex-directeur du recrutement du FC Valence a désormais la majorité des responsabilités au sein de l’Olympique de Marseille… y compris celui du budget mercato.

Dans une interview accordée à La Provence, Frank McCourt a dévoilé sans langue de bois que c’est Pablo Longoria qui devait fixer l’enveloppe du prochain mercato. Prêt à remettre au pot, l’Américain semble déterminé à prouver son engagement en injectant de nouveau plusieurs dizaines de millions d’euros à l’OM. « Je pense que c'est à Pablo de me présenter un budget. Ce qui est sûr, c'est que vous me verrez plus souvent » a fait savoir le natif de Boston. De son côté, le journal L’Equipe dévoile que, depuis son arrivée à Marseille en octobre 2016, Frank McCourt a déjà dépensé près de 500 ME dans l’Olympique de Marseille. « McCourt n’a pas évalué son nouvel effort, il remettra pourtant au pot en fin de saison, encore » glisse Mathieu Grégoire, pour qui il n’y a pas de doute à avoir sur la motivation de Frank McCourt. Le mercato estival pourrait donc être plus sympathique que prévu à Marseille l’été prochain…