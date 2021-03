« Make OM great again », McCourt vise la Ligue des champions !

Dans : OM.

Présent à Marseille depuis quelques heures, Frank McCourt est décidé à vendre du rêve. Selon le maire de la cité phocéenne, le propriétaire de l'OM vise désormais la Ligue des champions.

Adieu le Champion’s Project, place désormais au Ligue des champions Project. En l’espace de quelques jours, Frank McCourt semble vouloir tourner le dos à tout ce qu’il a fait depuis qu’il a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Et si depuis des semaines, les supporters marseillais rêvaient de voir un prince saoudien s’installer dans la loge présidentielle au Vélodrome, le milliardaire américain est lui décidé à vendre à nouveau du rêve. Ce lundi, Frank McCourt a rencontré le nouveau maire de Marseille, et il semble avoir convaincu Benoît Payan que des moyens financiers allaient être mis à la disposition de Pablo Longoria pour ramener l’OM tout en haut de l’élite européenne, alors même que le club n’a pas gagné de titre depuis la Coupe de la Ligue en 2012, la dernière couronne de Champion de France remontant à 2010. Pour le premier élu socialiste, l’heure est à l'euphorie ou presque, et tant pis pour ceux qui pensent que le maire de Marseille est un peu naïf.

Venu sur RMC pour raconter son rendez-vous avec Frank McCourt, Benoît Payan a plaidé la cause du milliardaire américain avec qui le courant est visiblement très bien passé. « Il m’a répété qu’il ne voulait pas vendre le club, à aucun prix, qu’il n’avait jamais eu l’intention de le vendre, qu’il n’a pas l’intention de le vendre et qu’à l’avenir, il n’aura pas l’intention de le vendre. Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Ligue des champions, qu’il voulait la Coupe aux grandes oreilles. Et moi, aussi, ça tombe bien. On n’est pas les seuls. Il faut s’en donner les moyens. Je crois que McCourt est quelqu’un d’extrêmement intelligent, qui a mis beaucoup d’argent sur la table. Il a mis, de sa poche, des centaines de millions d’euros sur la table, dans une ville loin de lui, qu’il n’avait peut-être pas complètement comprise au moment où il a investi. Il a compris qu’il y a quelque chose de différent dans cette ville. Il se dit au moment de cette crise que soit il sortait complètement, soit il continue et il y va plus fort. Je crois qu’il va mettre le paquet », a annoncé le maire de Marseille. Les supporters de l’Olympique de Marseille n’attendent que cela.