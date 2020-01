OM : 25 jours pour vendre 2 boulets, le mercato relancé !

Dans : OM.

Le mercato a ouvert ses portes depuis cinq jours mais à l’Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1 à la trêve, on semble clairement se diriger vers un statu-quo.

Effectivement, André Villas-Boas souhaite conserver la totalité de son effectif, si l’on excepte les probables prêts de trois jeunes joueurs (Abdallah, Phliponeau et Chabrolle). Cependant, l’Olympique de Marseille ferait bien d’insister pour trouver une porte de sortie à deux joueurs, selon Nabil Djellit. Très attentif à la performance de l’OM sur la pelouse de Trélissac, le consultant de La Chaîne L’Equipe a vivement conseillé aux dirigeants phocéens de vendre Valère Germain et Kevin Strootman, décevants à Limoges ce dimanche après-midi (1-1).

« Rongier a joué tout seul au milieu. L’OM a évité le traquenard. Avec Villas-Boas, la pièce retombe toujours du bon côté. Il reste 25 jours pour vendre Strootman, voire Germain. Ils sont neutres » a publié le journaliste sur son compte Twitter. En interne, on est clairement sur la même longueur d’ondes puisque Valère Germain et Kevin Strootman, loin d’être indiscutables et qui bénéficient d’un gros salaire, ne seront pas retenus en cas d’offre. Mais c’est justement car ils sont grassement payés en Provence qu’il est difficile pour les clubs intéressés, comme Nantes pour Valère Germain, de s’aligner et de rendre un départ possible. Au directeur sportif Andoni Zubizarreta de réaliser un petit miracle durant le mercato du mois de janvier…