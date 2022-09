Officiel : Frank McCourt prend du recul à l’OM !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt n’est plus le président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille.

Il y a du mouvement au sein de la société qui gère l’Olympique de Marseille, puisque Frank McCourt, le propriétaire du club, a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance. Une fonction qu’il occupait depuis 2016 et le premier jour du rachat du club provençal. L’annonce officielle a été effectuée début septembre aux actionnaires, et a été publiée récemment dans les mentions légales. « Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 8 septembre 2022, il a été constaté et pris acte de la démission de : Monsieur Frank H. McCourt en qualité de Président et de membre du Conseil de Surveillance », a annoncé l’Olympique de Marseille. L’homme d’affaire américain sera remplacé par l’un de ses bras droit Barry Cohen, alors que son associé Jeffrey Ingram fait son entrée dans ce conseil de surveillance.

Un spécialiste de la vente mis en avant ?

Un recul qui n’est pas anodin puisque le conseil de surveillance est décisionnaire au sujet de la gestion du club. Cette décision risque de relancer fortement les rumeurs liées à la vente de l’OM, qui est évoquée depuis désormais plusieurs années, mais ne s’est jamais concrétisée. Il faut dire que McCourt a toujours su apporter les garanties, financières ou politiques, pour assurer qu’il restait quoi qu’il en coûte aux commandes de l’équipe marseillaise. Les observateurs financiers attentifs retiendront également que Barry Cohen, désormais en charge de ce conseil de surveillance, avait aussi été mis en avant lorsque McCourt avait vendu sa franchise de base-ball des Dodgers de Los Angeles par le passé. Un indice de plus sur la possibilité de l’homme d’affaires américain de céder un jour l’OM si l’offre capable de faire la différence venait à tomber.