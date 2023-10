Le feu à l'OM dimanche, Di Meco prévient tout le monde

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Dimanche 29 octobre, l'Olympique de Marseille reçoit son rival l'Olympique Lyonnais pour un match qui s'annonce très tendu entre deux équipes malades. Si le club de la cité phocéenne venait à perdre, les supporters deviendraient hystériques selon Éric Di Meco.

Huitième de la Ligue 1 après 9 journées disputées, l'OM réalise un mauvais début de saison, malgré les belles promesses du mercato estival. Face à l'OL, encore plus mal en point puisque le club rhodanien est bon dernier du championnat, Marseille n'a pas le droit à l'erreur devant son public. Éric Di Meco n'est pas du tout serein pour cet olympico. L'ancien joueur marseillais a peur de relancer les Lyonnais. « L’OM reçoit Lyon qui est en grande difficulté. Ces deux dernières saisons, on a perdu beaucoup de points à domicile et le public est resté très clément. J’ai peur que ça commence à gronder contre Lyon. C’est le vrai gros match des dernières années, si jamais on les relance, ça risque d’agacer les supporters car il y a une dimension autre que sportive » a indiqué le consultant sur BFM TV.

Di Meco toujours pas serein contre l'OL et Athènes

Car outre ce match décisif face à l'OL, Marseille va avoir une semaine chargé avec une autre réception, celle de l'AEK Athènes pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de l'Europa League. L'OM a déjà été tenu en échec à deux reprises et doit absolument remporter son premier match dans cette campagne de C3. Di Meco explique que deux victoires contre le club grec et Lyon, pourraient faire oublier les dernières semaines compliquée du club olympien. « Si tu fais victoire jeudi soir et victoire dimanche, tu oublieras cette défaite à Nice. C’est pour ça qu’il ne faut surtout pas lâcher le match de jeudi, car c’est une victoire qui te met dans de bonnes dispositions pour dimanche » a ajouté le vainqueur de la coupe aux grandes oreilles en 93 qui n'est pas franchement optimiste avant les deux échéances.