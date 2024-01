L'OM vendu à l'Arabie Saoudite, L'Equipe a la réponse ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, c'est le feu concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille. Tandis que l'intérêt de l'Arabie Saoudite est censé se confirmer, certains sont persuadés que tout est bidon depuis 2021.

Être ou ne pas être vendu à l’Arabie Saoudite, telle est la question. Et les supporters de l'OM sont de plus en plus nombreux à espérer que cette rumeur lancée il y a trois ans se concrétise, même si majoritairement, ils sont persuadés que tout le délire inventé autour de ce dossier est fictif. Mais, forcément, à chaque élément pouvant laisser entendre que Frank McCourt va vendre le club phocéen au Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) ou à Kingdom Holding Company, la machine s'emballe et repart pour un nouveau tour. Cependant, le constat que l'on peut faire est qu'en cette fin de mois de janvier 2024, l'Olympique de Marseille appartient toujours à l'homme d'affaires américain et que les Saoudiens ne sont ni de près ni de loin dans l'organigramme du club. Et même du côté de L'Equipe, on ne croit pas à une vente de l'OM.

L'OM vendu ? Sa réponse est brutalement claire

Non — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 28, 2024

Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe basé à Marseille et qui avait été le premier à révéler la cession de l'OM par Margarita Louis-Dreyfus à Frank McCourt en 2016, se fait souvent secouer par une partie des supporters marseillais, mais en attendant, il n'a jamais vendu du rêve sur la cession possible du club. Et une fois de plus, il a fermement repoussé l'idée d'une vente en cours de l'Olympique de Marseille à qui que ce soit. Interrogé sur X (anciennement Twitter) par un fan phocéen sur cette supposée vente de l'OM, Mathieu Grégoire a répondu sans détour un « Non » ferme et qui ne laisse pas la place à la moindre interprétation.

Et lorsque le même journaliste est interrogé sur les affirmations de Thibaud Vézirian, qui depuis 2021 s'accroche à sa théorie de la vente de l'OM, il ne prend pas la peine d'écrire le moindre mot, préférant afficher des photos d'un barbecue sur lequel cuisent des merguez. Pas besoin de faire la traduction pour comprendre que le journaliste du quotidien sportif considère tout cela comme totalement fictif et même bidon. Il n'est toutefois pas certain que cela calmera les rumeurs.