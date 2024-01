Vente OM ‍: Kingdom Holding Company est à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les derniers jours ont été agités du côté de l'Olympique de Marseille suite aux propos d'un officiel saoudien sur l'intérêt possible pour l'OM ou Monaco. Mais la présence dans la cité phocéenne d'une délégation de Kingdom Holding Company fait du bruit.

Pour ceux qui ne suivent pas le feuilleton de la vente possible de l'OM, Kingdom Holding Company ou KHC est la plus importante société privée d'Arabie saoudite et elle est dirigée par le prince Al-Walid ben Talal Al Saoud. Plus concrètement, cette holding pèse plusieurs milliards d'euros et a des investissements dans de nombreuses sociétés, dont Eurodisney, X ou bien encore le groupe Accor pour ne citer que ces trois entreprises. Et, hasard du calendrier ou pas, il s'avère que des représentants de Kingdom Holding Company sont actuellement en France et que plusieurs sources confirment que cette délégation saoudienne doit repartir le mercredi 31 janvier prochain de Marseille. Une information d'abord relayée sous forme de rumeur sur les réseaux sociaux, avant que le compte @La Minute OM confirme effectivement avoir eu la même information.

Une délégation saoudienne sera à Marseille

ℹ️ Je suis en mesure de confirmer l’information délivrée hier soir par @CousOM_ et @Nabiil23_ : Une délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company repartira de Marseille ce mercredi 31 janvier 2024.



⚠️ Je n’ai pas d’information sur la date de leur arrivée ainsi que sur… pic.twitter.com/dTCRLaLB6b — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 27, 2024

Si certains s'enflamment et pensent que la présence de ces émissaires saoudiens est uniquement liée au rachat du club de Frank McCourt, le responsable du compte spécialisé sur l'OM se veut, nettement plus prudent. « Je suis en mesure de confirmer l’information : Une délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company repartira de Marseille ce mercredi 31 janvier 2024. Je n’ai pas d’information sur la date de leur arrivée ainsi que sur la raison de cette venue… », précise @La Minute OM, afin de ne pas vendre inutilement du rêve à ses 68.000 abonnés sur X.

Tout cela arrive dans un moment très particulier, puisque les rumeurs se multiplient sur une possible opération liée à la cession de l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, cela fait désormais plusieurs années que cette vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est évoquée sans aucune concrétisation sérieuse, et rien ne dit que la visite de Kingdom Holding Company à Marseille soit liée au club de Frank McCourt, mais forcément cela alimente les bruits de couloir.