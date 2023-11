Quentin Merlin, le coup magique de l’OM cet hiver ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM sera nettement diminué en début d’année 2024 en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, une donnée susceptible de motiver Pablo Longoria à réaliser un gros mercato au mois de janvier.

D’ici quelques semaines, l’Olympique de Marseille sera privé de plusieurs joueurs importants pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Ounahi, Harit, Mbemba, Sarr ou encore Ndiaye vont être indisponibles pendant quelques temps, ce qui va nettement affaiblir l’équipe de Gennaro Gattuso, déjà peu fringante ces dernières semaines. Pour l’instant, peu de rumeurs filtrent mais de toute évidence, Pablo Longoria va devoir se montrer actif durant le mercato hivernal afin de compenser certaines absences durant la CAN même s’il n’est pas question bien sûr de recruter quatre ou cinq joueurs.

Un ou deux renforts seraient en revanche les bienvenus et selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le président de l’OM a des yeux qui trainent dans certains clubs de Ligue 1. La situation de Quentin Merlin, sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2026, a notamment suscité l’intérêt de l’état-major marseillais. Et pour cause, l’international espoirs de 21 ans présente l’avantage d’être polyvalent et de pouvoir à la fois jouer dans le couloir gauche de la défense mais également plus haut, à savoir au milieu de terrain.

Quentin Merlin, un joueur polyvalent qui plait à l'OM

Ce type de profil jeune, polyvalent et avec qui l’OM est susceptible de faire une plus-value dans les années à venir plait beaucoup à Pablo Longoria. Le boss de l’Olympique de Marseille pourrait creuser cette piste dans les semaines à venir, même si la concurrence sera un frein pour le dirigeant espagnol. D’abord, le FC Nantes n’a pas l’intention de le vendre et encore moins en cours de saison. Mais surtout, des clubs de Série A et de Premier League sont également à l’affût dans ce dossier. Aussi, il est important de noter que l’OL et plus récemment le PSG ont également été associés à Quentin Merlin au cours des dernières semaines. Autant dire que l’OM est sur le point de se positionner sur un joueur déjà très convoité.