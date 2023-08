L'OM n'a pas d'argent magique, Marseille fait taire la rumeur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques heures, des rumeurs annonçaient des contacts possibles entre l'OM et Leipzig pour négocier la venue de Mohammed Simakan à Marseille. Une opération qui sur le papier est colossale, mais qui paraît déjà illusoire.

Le président de l’Olympique de Marseille a donné de mauvaises habitudes aux supporters en réussissant quelques coups dont tout le monde pensait au début qu’ils n’étaient pas possibles pour le club phocéen. Cela a été le cas l’an passé avec Alexis Sanchez, et cette saison, tout le monde a pensé la même chose lorsque les premières rumeurs ont évoqué la signature de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Alors, quand le nom de Mohammed Simakan est sorti sur les réseaux sociaux, certains se sont demandés si Pablo Longoria n’allait pas frapper encore plus fort en recrutant le défenseur français du RB Leipzig. L’ancien joueur de Strasbourg vaut 40 millions d’euros et forcément cela semble énorme.

L'OM et Simakan, les précisions tombent

L’entourage de Mohamed Simakan explique que Marseille n’est « pas une option». L’OM, de son côté, explique aussi ne pas avoir d’intérêt pour le défenseur. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 2, 2023

Et effectivement, ça l’est. Très rapidement après que ces contacts éventuels entre l’Olympique de Marseille et Mohammed Simakan soient sortis sur les réseaux sociaux, plusieurs journalistes sont montés simultanément au créneau pour dire qu’il n’y avait strictement rien entre Pablo Longoria et Leipzig. « L’OM ne travaille pas sur la signature de Simakan. Aucune discussion, aucune négociation », a fait savoir Fabrizio Romano. Loïc Tanzi, le spécialiste mercato de L’Equipe est également allé dans le même sens que son confrère italien. « L’entourage de Mohamed Simakan explique que Marseille n’est « pas une option». L’OM, de son côté, explique aussi ne pas avoir d’intérêt pour le défenseur », précise le journaliste du quotidien sportif. Le doux rêve de voir un top défenseur français, qui en plus est né à Marseille, débarquer au Vélodrome peut donc se conjuguer au passé, même si cela ne va évidemment pas empêcher Pablo Longoria de travailler sur un autre joueur. Le patron de l'OM sait faire des affaires, mais forcément pas au point de recruter un footballeur à 40 millions d'euros.