OM ‍: Simakan la nouvelle piste folle de Longoria

Impossible est un mot qui n'existe pas pour Pablo Longoria dans ce mercato. Ce mercredi, la rumeur évoque l'intérêt très fort du président de l'Olympique de Marseille pour Mohamed Simakan, le défenseur de Leipzig qui est natif de la cité phocéenne.

Natif de Marseille, mais révélé sous le maillot de Strasbourg, Mohamed Simakan a rejoint la Bundesliga, et plus précisément le RB Leipzig il y a deux ans pour 15 millions d’euros. A 23 ans, le défenseur français s’est installé au sein d’une formation abonnée à la Ligue des champions et sa valeur est désormais estimée à 40 millions d’euros. Un prix qui sur le papier en fait un joueur qui ne colle pas avec le budget marseillais.

Mais Pablo Longoria l’a prouvé lors des récents marchés des transferts, il réussit à boucler des accords qui sur le papier semblent totalement impossibles. Insider toujours très très bien informé sur l’Olympique de Marseille, Marwan Belkacem affirme qu’effectivement l’OM s’intéresse à Mohamed Simakan, mais n’a pas encore avancé ses pions dans un dossier qui ne sera pas simple compte tenu de la valeur du défenseur.

Simakan à l'OM, ça coûte 40 millions d'euros

Sur Twitter, Marwan Belkacem donne quelques motifs d’espoir aux supporters de l’Olympique de Marseille dans le dossier Simakan. « L'OM apprécie le profil de Mohamed Simakan. Dans l'éventualité d'un renfort en défense centrale, Marcelino apprécié le profil du joueur passé par l'OM en jeunes. Dossier compliqué, pas d'avancées concrètes pour le moment. Sachez que le club dément absolument tout concernant un renfort en défense central et un départ de MBemba. Ils ont répété hier en réunion qu'aucun départ n'est attendu, ils disaient aussi à certains supporters qu'Ounahi ne viendrait pas... Une semaine avant qu'il signe. Personnellement, je ne fais pas la communication des clubs et si je sors ça, c'est que plusieurs personnes crédibles du milieu me l'ont confirmé. Tout à fait, personnellement, j'ai du mal à croire à la faisabilité du move. Si c'est 40 plaques, l'OM aura du mal à y aller, mais je pense que ça étudie d'autres formules », explique l’insider. Actuellement, le défenseur a encore 4 ans de contrat avec le RB Leizpig.