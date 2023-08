L'OM boucle son départ, cet indésirable fait ses affaires

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère encore se montrer actif en cette fin de mercato estival. Le club phocéen tente de faire partir certains joueurs devenus indésirables.

A Marseille, on est désormais plus que jamais concentré sur la fin du marché des transferts. L'OM va devoir se préparer à remonter la pente en Ligue 1 mais aussi à sa nouvelle campagne en Ligue Europa. Marcelino espère pouvoir encore avoir quelques recrues une fois que les joueurs indésirables seront partis. Dans les prochaines heures, Mattéo Guendouzi devrait quitter le navire, tout comme Isaak Touré. Aussi, un autre départ est plus proche que jamais, celui de Pol Lirola. L'Espagnol, recruté à l'OM après une très bonne saison en prêt, a depuis totalement disparu des radars. Après un prêt à Elche, l'ancien de la Fiorentina va retrouver l'Italie dans les prochaines heures.

Lirola, l'OM peut souffler

Selon Fabrizio Romano, l'OM vient de se mettre d'accord avec Frosinone pour le prêt d'un an sans option d'achat de Pol Lirola. Le joueur de 26 ans voulait retrouver Eusebio Di Francesco et Guido Angelozzi. A noter que sa visite médicale est prévue à Rome ce mercredi. Les Phocéens vont maintenant espérer que Pol Lirola, encore sous contrat à l'OM jusqu'en 2026, fasse une grosse saison pour ensuite pouvoir le vendre au meilleur prix, alors que l'Espagnol avait été recruté en 2021 par l'Olympique de Marseille pour environ 13 millions d'euros. A l'approche de la fin du marché des transferts en France, le vestiaire marseillais se vide. Un moindre mal pour Marcelino et sa gestion de l'effectif, qui ne sera pas des plus aisées cette saison.