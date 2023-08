Longoria furieux, l’arbitrage anti-OM est flagrant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quatre matchs officiels, deux en Europe et deux en Ligue 1, l’OM a connu des déboires avec l’arbitrage à chaque rencontre à l’exception de la réception de Reims au Vélodrome lors de la première journée.

Carton rouge pour Geoffrey Kondogbia contre le Panathinaïkos, penalty non-accordé à Mattéo Guendouzi puis but invalidé à Vitinha au match retour et enfin but refusé à Valentin Rongier à Metz vendredi soir. Cela commence à faire beaucoup en seulement quatre matchs officiels depuis le début de la saison pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Leur dernière grosse colère se porte sur le but refusé à Valentin Rongier sur la pelouse de Metz en raison d’une faute très peu évidente d’Ismaïla Sarr au début de l’action. Appelé par l’assistance vidéo à l’arbitrage, Jérôme Brisard a pris la décision de refuser ce qui aurait été le but du 0-2 pour Marseille.

Ils ont vraiment refusé le but de Rongier pour cette “faute” de Sarr ...



Cette VAR aseptise ce sport, en niant même les contacts qui sont une des bases de ce sport. pic.twitter.com/98FJAY7YPU — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 18, 2023

A la télévision, la faute de Sarr parait quasiment inexistante mais selon Stéphane Lannoy, co-patron des arbitres avec Anthony Gautier, la VAR disposait d’angles de caméras qui n’ont pas été diffusés à la TV et qui montre une faute nette du Sénégalais de l’OM. Afin d’éviter une parano générale et dans un souci de transparence, le patron des arbitres va s’entretenir avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille d’ici la fin de la semaine mais selon les informations de La Provence, les premières explications de Stéphane Lannoy dans L’Equipe n’ont pas du tout fait redescendre Pablo Longoria en pression. « Sans surprise, ces explications n’ont pas apaisé la colère des dirigeants olympiens, selon qui le caractère manifeste de l’erreur n'est pas recevable… étant donné qu’une seule caméra sur des dizaines postées au stade, l’aurait captée » peut-on lire dans les colonnes du quotidien provençal.

La colère est toujours vive à l'OM après le nul à Metz

Très en colère après le match à Metz, Pablo Longoria n’est visiblement pas redescendu en pression et il ne serait pas étonnant de voir le patron de l’OM prendre la parole avant la réception de Brest prévue samedi après-midi afin de faire part de son mécontentement et possiblement mettre un petit coup de pression aux futurs arbitres du club phocéen. Quoi qu’il en soit, la parano anti-OM est plus que jamais présente dans les rangs marseillais en ce début de saison. « Sur ces rencontres, il y a un mélange entre l’ultra-domination marseillaise, de la frustration et des pièces qui tombent souvent du mauvais côté. Quand on est supporter, on peut s’estimer lésé. J’estime que les vents sont très, très contraires » a de son côté analysé l’ancien arbitre de Ligue 1, Saïd Ennjimi, interrogé par La Provence. Espérons pour Marseille que le vent tourne enfin dans le bon sens pour les prochains matchs.