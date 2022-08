Laure Boulleau insultée, elle recadre les fans de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Critiquée sur les réseaux sociaux, notamment depuis son avis négatif sur l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille, Laure Boulleau a reçu le soutien de Vanessa Lemoigne. La journaliste de beIN Sports a en effet recadré les auteurs des insultes contre la consultante.

Apparue dans les sujets tendances sur Twitter, Laure Boulleau s’en serait bien passée. La consultante de Canal+ a été la cible de critiques et d’insultes, notamment après avoir commenté l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. « Je ne suis pas ultra convaincue par cette idée. (…) J’ai l’impression depuis quatre ans qu’il est un peu l’ombre de lui-même », confiait la spécialiste, attaquée par des internautes mécontents, puis longuement soutenue par Vanessa Lemoigne à travers plusieurs messages sur le réseau social.

🗨️ "Alexis Sanchez à l'OM, je suis pas très convaincue"



Laure Boulleau voit d'un mauvais oeil l'arrivée du Chilien dans la cité phocéenne 🗣️ pic.twitter.com/8xrTTYlj7f — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 14, 2022

« Le retour des commentaires sexistes à gerber, a regretté la journaliste de beIN Sports. Total soutien à Laure Boulleau. Eduquez vos fils ! J'en ai strictement rien à faire de ce qu’elle a dit ! Mon sujet ce sont les insultes sexistes. Pas d’excuse pour ça. On ne va pas la traiter de pute ou dire que ses analyses ne vont pas parce que c'est une femme. Ça me parait quand même simple ! Quand t’es pas d’accord tu fonces sur Twitter insulter la personne de pute, de suceuse de bite (…) ? Et puis comme c'est une femme, elle comprend rien au football ? »

Le retour des commentaires sexistes à gerber 🤮

Total soutien à @laureboulleau

Éduquez vos fils! — vanessa Le Moigne (@Vanessalemoigne) August 25, 2022

« Il n’y a pas de "mais", a-t-elle répondu à un internaute. Tu traites pas une consultante de pute parce que t’aimes pas ses propos. Ni de dire qu’elle est nulle comme consultante parce que c'est une femme. Par ailleurs c’est une ancienne joueuse. Toi t’as joué en poussin et t’as l’impression que ça y est ta place elle est au CFC. Je vais le dire clairement : demain tu viens m'insulter de pute sur les réseaux pour un commentaire à la TV, je dépose une plainte. Comme dans la vie réelle : faut vraiment être en vrac pour parler comme ça. On se croirait dans Resident Evil. Eduquez-vous ! » L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain appréciera ce soutien.