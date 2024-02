L’Arabie Saoudite lâche 1,2 milliard, l'OM est encore snobé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours pas d'offre en vue de la part de l'Arabie Saoudite pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que le PIF, le fonds d'investissement saoudien, est soupçonné de lorgner sur un nouveau club italien.

L’Arabie Saoudite compte bien, en 2024, continuer à investir massivement dans le sport. Dans le football notamment pour marquer de son empreinte ce secteur qui représente une énorme opportunité d’investissement en Europe, même si ce n’est pas la rentabilité mais la visibilité qui intéresse les Saoudiens. Le Royaume du Golfe a déjà misé gros sur Newcastle, avec un rachat et des moyens pour être au moins à la lutte dans le haut du tableau de Premier League, à défaut de pouvoir réellement se battre pour le titre. L’idée de s’offrir un deuxième club fait en tout cas saliver, notamment dans le sud de la France où les supporters de l’OM rêvent de voir leur club être retiré des mains de Frank McCourt pour être offert au PIF afin de changer de dimension et pouvoir concurrencer enfin le PSG et redorer le blason européen du club provençal.

Pour le moment, à part de nombreuses rumeurs, aucune transaction n’est en cours et le temps continue de passer sans que l’Arabie Saoudite ne se rapproche concrètement de l’OM. Il se passe pourtant des choses en Europe, mais plus du côté de l’Italie. Il y a quelques semaines, l’interêt de Mohammed ben Salmane pour le Milan AC avait été révélé, avec même quelques rendez-vous entre les deux délégations pour discuter d’un rachat approchant les deux milliards d’euros. Mais cette semaine, c’est le quotidien romain La Repubblica qui frappe fort en affirmant que la possibilité de voir l’Arabie Saoudite racheter l’AS Roma prend de l’ampleur dans les coulisses du club de la capitale italienne.

L'AS Roma, le prestige d'une capitale européenne

Les propriétaires américains ont demandé le silence radio sur ce sujet, mais quelques indices sont sortis faisant état de l’intérêt du PIF pour la Louve. L’idée serait de forcer Dan Friedkin à vendre son club grâce à une offre difficile à refuser. L’attrait du Royaume du Golfe pour la Roma s’expliquerait par le fait que le club soit celui d’une grande capitale européenne, et dont le nom prestigieux permettrait un gros investissement avec un retour en terme de visibilité. Pour faire craquer les Américains, une offre se montant à 1,2 milliard, et comprenant l’achat du Stade Olympique pour 300 millions d’euros, pourrait voir le jour et provoquer ce bouleversement dans le paysage du football italien. Et un éventuel coup de massue pour ceux qui voient l’Arabie Saoudite miser très gros sur l’OM dans les mois à venir. Toutefois pour le moment, à l'image d'un certain Frank McCourt, Dan Friedkin assure ne pas être vendeur, et ne pas avoir d'offres de toute façon.