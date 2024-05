Vente OM ‍: Frank McCourt apporte la preuve fumante ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a connu une petite révolution la semaine dernière avec le départ à venir de Stéphane Tessier. Frank McCourt a pris les choses en mains et a bien fait comprendre sa position sur l'avenir de l'Olympique de Marseille.

Il n’y a plus que trois équipes françaises qui jouent sur plusieurs tableaux en cette fin de saison. Le PSG dispute la Ligue des Champions et vient de valider son nouveau titre de champion de France. L’OL espère atteindre l’Europe par le biais du championnat ou de la Coupe de France. Et enfin l’OM espère bien remonter la pente en Ligue 1, mais surtout atteindre la finale de la Ligue Europa cette semaine. Pourtant, malgré cette actualité chargée, cela bouge encore dans les coulisses et rien que la semaine dernière, le directeur général Stéphane Tessier s’est vu indiquer la sortie, perdant clairement sa guerre interne avec Pablo Longoria.

McCourt a tranché, Longoria repart sur un nouveau projet

Une décision forte forcément venue d’en-haut, et qui démontre que Frank McCourt est capable de prendre des mesures pour permettre à l’OM de vivre un été plus serein que prévu. Car selon Florent Germain, journaliste spécialisé sur l’actualité du club phocéen, il ne fait aucun doute que l’Américain a pris les choses en mains, malgré ses passages très rares au Vélodrome. Le propriétaire de l’OM a décidé de renouveler sa confiance en Pablo Longoria, et l’informateur d’apporter même quelques précisions de taille sur BFM Virage Marseille. Notamment le fait que cela a permis au président espagnol du club provençal d’avancer dans la recherche du futur entraineur, mais aussi de se voir confier avec Mehdi Benatia un projet sur plusieurs années. Un signe que la fameuse vente de l’OM n’est pas dans les cartons, ou du moins qu’absolument rien ne le laisse penser.

« Je ne sais pas si c’est nécessaire que Frank McCourt prenne la parole désormais. Je pensais que cette petite guerre en interne tiendrait jusqu’à la fin de la saison et obligerait l’actionnaire à mettre les choses au clair. Mais ce qui s’est tramé en coulisses ces 15 derniers jours, cela nous a donné des réponses. Pablo Longoria devrait s’inscrire dans la durée. Stéphane Tessier va quitter le club, avec qui il était en conflit. Ce sera fait en fin de saison. Le tandem fort c’est donc Longoria et Benatia. Les représentants de Frank McCourt nous ont fait savoir le poste de Pablo Longoria n’avait jamais été remis en cause, et que McCourt s’inscrivait dans la durée avec l’OM et avec Longoria. C’était son souhait de clarifier ça avant la fin de la saison. Car désormais ils veulent bosser sur des aspects purement sportifs et il n’y avait plus de place pour perdre du temps. Ils vont s’atteler à trouver le nouveau coach, et peut-être que c’est déjà fait. En tout cas, le but est de remodeler l’effectif avec un Pablo Longoria qui est déjà au boulot et focus sur un projet de 2-3 ans », a livré Florent Germain, pour qui le propriétaire de l’OM est concentré sur l’avenir avec Pablo Longoria, et ne semble pas sur le point de vendre un club qui compte toujours à ses yeux, assure son entourage.