Mohammed Amoura à l’OM, la clim est branchée

Par Corentin Facy

D’après L’Equipe, l’OM est très intéressé par Mohammed Amoura, l’attaquant algérien qui fait sensation en Belgique à l’Union Saint-Gilloise.

A n’en pas douter, Mohammed Amoura sera l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato en Europe. Il faut dire que l’attaquant algérien de l’Union Saint-Gilloise est en train de tout casser en Belgique, où il réalise une saison à couper le souffle avec 23 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui n’ont pas échappé au board de l’Olympique de Marseille, qui fait partie des clubs intéressés selon L’Equipe. La concurrence est rude dans ce dossier, car plusieurs clubs allemands sont sur le coup à l’instar de Francfort ou encore de Wolfsburg. Estimé à 20 millions d’euros, Mohammed Amoura sera-t-il le prochain compère d’attaque de Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque marseillaise la saison prochaine ?

Y’a rien les gars https://t.co/24NZ2DpFHT — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 7, 2024

Cela a finalement peu de chances d’arriver, si l’on se fie aux informations récoltées par le compte insider La Minute OM. Via le réseau social X, l’information a brutalement été démentie. « Il n’y a rien les gars » a simplement publié le compte spécialisé dans le mercato de l’Olympique de Marseille et dont les informations sont généralement assez fiables. Un énorme coup de clim pour les supporters olympiens, dont la grande majorité rêvaient de voir le phénomène algérien de 20 ans poser ses valises dans la cité phocéenne lors du prochain mercato. A priori, le secteur offensif ne sera pas la priorité de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, qui souhaitent construire leur effectif de la saison prochaine autour de Pierre-Emerick Aubameyang mais qui ont également l’intention de conserver des joueurs tels que Faris Moumbagna ou encore Iliman Ndiaye, jugés prometteur par le board phocéen. La venue de Mohammed Amoura n’est donc pas donc les tuyaux pour Marseille, en tout cas pas pour le moment.