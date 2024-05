L'OM, c'est tout ce que ne veut pas Franck Haise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais derrière le coach portugais, Franck Haise est très bien placé dans la short-list de l’état-major olympien.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bon train en ce qui concerne l’identité du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Rien d’illogique il faut bien le dire, puisque le départ de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison ne fait aucun doute. Le technicien de 70 ans s’était engagé pour une mission de 100 jours à l’OM et n’a pas l’intention d’aller au-delà, même en cas de victoire finale en Europa League. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont donc lancé leurs recherches, avec l’objectif de convaincre un entraîneur au profil bâtisseur sur le moyen et long terme. Paulo Fonseca coche toutes les cases, d’autant que le coach portugais arrive en fin de contrat avec Lille.

Haise à l'OM, Lens dévoile son avenir https://t.co/tS3FN6Qq1x — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2024

C’est indiscutablement le choix n°1 de l’Olympique de Marseille, qui explore toutefois d’autres pistes en cas où. Franck Haise est également suivi, lui qui est très apprécié par l’état-major olympien pour le travail incroyable qu’il a réalisé à Lens sur plusieurs années. Mais selon Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour Le Club des 5, il y a très peu de chance de voir Franck Haise débarquer à l’OM dans les semaines à venir. « Des échos me disent que Franck Haise, c’est mort. Il aime bien avoir le temps, ne pas avoir trop de pression et travailler tranquillement. Tout le contraire de l’OM. Nice par contre… Ça serait bien plus faisable. On verra bien tout ça comme ça se dégoupillera. Fonseca serait le top » a lancé le chroniqueur sur son compte X avant d’apporter quelques précisions intéressantes.

Haise effrayé par la pression de l'OM ?

« Monaco avait mis le paquet pour attirer F.Haise l’été dernier. Nice aussi. Lui ne voulait pas partir. Par contre là ça sent la poudre à Lens. Il veut des grosses garanties. F.Haise sera ENCORE la priorité encore de Nice, si Farioli ne reste pas » a lancé Mohamed Bezzouaoui, pour qui il ne serait pas si étonnant de voir un duel à distance entre l’OM et Nice dans les semaines à venir pour la signature de Franck Haise, même si le club phocéen ne semble donc pas avoir les faveurs du technicien lensois à date. Il sera maintenant curieux de voir si un intense forcing du club marseillais sera de nature à faire changer Franck Haise d'avis, ou pas. Tout dépend aussi de Paulo Fonseca, cible n°1 de l'OM, mais très courtisé par ailleurs en Europe.