Les Marseillais en rêvaient, Zidane ne viendra pas

Ce mercredi 8 mai 2024 verra l’arrivée de la flamme olympique sur le territoire français du côté de Marseille. Florent Manaudou sera son premier porteur avant un relai organisé ce jeudi dans la cité phocéenne. Mais Zinédine Zidane n'y participera pas.

Marseille se prépare doucement mais sûrement à vivre des émotions fortes ce mercredi. La flamme olympique va débarquer sur le sol français et la ville du sud de la France sera la première à la relayer. Pas mal de noms sont revenus ces dernières heures pour porter la flamme à Marseille. Et bien évidemment, le nom de Zinédine Zidane, enfant de la ville, est vite sorti. De nombreuses rumeurs ont eu lieu sur le sujet et les Marseillais étaient très impatients de pouvoir apercevoir leur idole. Mais voilà, Zidane va de nouveau « décevoir » les habitants de la ville, qui auraient d'ailleurs bien aimé aussi le voir reprendre les rênes de l'OM dans un futur proche.

Zinédine Zidane à Marseille, c'est encore raté

Sur l'antenne de RMC ce mardi, Samia Ghal, maire-adjointe de Marseille, a en effet annoncé que Zinédine Zidane ne fera pas partie du relai de la flamme olympique : « Non, on ne verra certainement pas Zinédine Zidane. En même temps, vous aurez d’autres champions marseillais qui ont fait briller Marseille, comme Didier Drogba ». Outre l'ancien attaquant de l'OM, d'autres stars du ballon rond seront présentes, comme Jean-Pierre Papin, Basile Boli et Louisa Necib. Même Colette, doyenne des supporters de l’Olympique de Marseille, sera de la partie, tout comme le rappeur Soprano. Pour rappel, le parcours de la flamme olympique ira de la basilique Notre-Dame de la Garde jusqu’au Stade Vélodrome. Assurément un moment fort pour la ville de Marseille mais aussi pour la France, qui s'apprête à organiser l'un des événements les plus suivis de la planète cet été.