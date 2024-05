OM ‍: Le nouveau maillot fuite et fait débat

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme chaque année, le mois de mai est celui des rumeurs au sujet du mercato mais également en ce qui concerne les futurs maillots et l’OM n’échappe pas à la règle.

Les supporters des clubs de football sont en général de grands collectionneurs de maillots et c’est donc en toute logique qu’ils sont dans l’attente des nouvelles tuniques de leur club pour la saison à venir. Chaque année au mois de mai, de premières fuites apparaissent sur les réseaux sociaux, avant même que les clubs dévoilent les premiers clichés de leurs joueurs avec les nouveaux maillots sur les épaules. Ce mercredi, c’est le potentiel maillot domicile de l'Olympique de Marseille pour la saison 2024-2025 qui a fuité sur les réseaux sociaux. Toujours très sobre, en blanc et bleu ciel, ce nouveau maillot laisse toutefois la place à un logo mis en lumière de façon différente par rapport à d’habitude.

Les premières réactions sont en tout cas très divisées, entre ceux qui apprécient cette prise de risque sur le design du logo, et ceux qui trouvent cela raté. « Ce maillot home 24/25 de l’OM correspond bien à la description qu’on m’a décrit. Un BANGER », « J’espère c’est celui là », « Très jolie », « Il est incroyable » peut-on lire. Ce nouveau maillot a déjà ses fans, mais il a également ses détracteurs. « Horrible ce logo, on veut le retour au source, le logo à l’ancienne », « Mais il est immonde », « Sans les motifs inutiles sur les côté c’était parfait, dommage » ou encore « Éclaté au sol » a également été publié par des supporters de l’OM sur X. Autant dire que cette nouvelle création de Puma pour le maillot domicile de l’Olympique de Marseille divise même si on ne se fait pas trop de soucis pour son succès commercial au vu de la puissance du club phocéen dans ce domaine.