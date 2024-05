L'OM veut cet attaquant à 16ME et n'a peur de personne

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM est entré dans la danse pour l'attaquant algérien Mohammed Amoura. Le buteur de l'Union Saint-Gilloise fait une fantastique saison en Belgique. Malheureusement pour les Phocéens, la concurrence est très rude en Europe.

L'OM n'a pas été toujours très inspiré concernant le recrutement de ses joueurs offensifs ces derniers temps. Iliman Ndiaye peine à donner satisfaction mais ce n'est rien en comparaison avec les flops Joaquin Correa et surtout Vitinha. Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent suivre des profils plus sûrs et leur dernière idée semble aller dans ce sens. Il s'agit de l'attaquant algérien Mohammed Amoura (23 ans). Selon Nabil Djellit de L'Equipe, l'OM a sondé l'entourage du petit attaquant (1m70). Rapide, fort sur ses appuis et très efficace devant les buts, il réalise une saison pleine en Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Il a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues, aidant le club bruxellois à jouer le titre de champion, à disputer la finale de la coupe de Belgique et à jouer un huitième de finale de C4.

On ne compte plus les prétendants pour Amoura

Cependant, attirer l'international algérien à l'OM ressemble plus à un parcours du combattant qu'à une promenade de santé. En France, le rival lyonnais le suit depuis l'hiver dernier et même Toulouse s'est déjà renseigné sur Amoura. Mais, la menace est surtout étrangère pour le club phocéen. Amoura est sur les tablettes de nombreux clubs anglais. Tout d'abord, il y a Brighton qui possède une option prioritaire sur le joueur en vertu de son partenariat avec l'Union Saint-Gilloise. Reste à voir si les Seagulls auront besoin de lui cet été. Si ce n'est pas le cas, il reste d'autres formations de Premier League à l'affût d'Amoura : Wolverhampton, West Ham, Newcastle ou encore Liverpool.

Plusieurs internationaux algériens, qui vont quitter leur club cet été, sont sur le marché. Mohammed Amoura approché par l'#OM, Rayan Aït-Nouri pas loin d'un cador de Premier League... On fait le point. #Mercato #Algerie https://t.co/eGDvkZUyR6 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 7, 2024

Amoura possède aussi une belle cote en Allemagne. Selon la presse allemande, Wolfsburg s'est lancé concrètement sur le dossier. C'est aussi le cas de l'Eintracht Francfort, qui veut en faire le remplaçant de son Egyptien Omar Marmoush annoncé sur le départ. De quoi sérieusement compliquer la tâche de l'OM, arrivé un peu tard sur le dossier. En plus, Mohammed Amoura n'est pas donné financièrement. Son prix est estimé à 20 millions d'euros minimum.