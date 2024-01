L’OM en pleine progression, Clauss est emballé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite à Rennes (1-1, 9-8 tab) dimanche, en seizièmes de finale de la Coupe de France, Jonathan Clauss reste confiant pour l’Olympique de Marseille. Le latéral droit sent son équipe bien partie pour redresser la barre dans cette deuxième partie de saison.

Alors que la Coupe de France représentait l’un de ses grands objectifs cette saison, l’Olympique de Marseille ne verra pas les huitièmes de finale. Les hommes de Gennaro Gattuso ont pris la porte à Rennes après une prestation globalement décevante. Suite à l’ouverture du score de Jordan Veretout, les Marseillais ont surtout subi la domination du Stade Rennais avant de s’incliner dans la séance des tirs au but.

Pas de quoi affecter la confiance de Jonathan Clauss, persuadé que l’Olympique de Marseille se trouve sur la bonne voie. « Tout n'est pas à jeter, a rassuré le latéral droit marseillais au micro de beIN Sports. Il y a des choses qu'on met en place à l'entraînement et qu'on bosse énormément. Il faut qu'on s'appuie sur ces principes de jeu, il faut qu'on appuie sur l'accélérateur pour encore amplifier nos points forts. Tout n'est pas à jeter. C'est une défaite malgré tout, mais tout n'est pas à jeter. Il faut continuer, il faut encore intégrer les deux-trois nouveaux joueurs. »

Rien de grave selon Clauss

« Il faut qu'on avance tous dans le même sens, qu'on pense tous le même football pour que ça se voie sur le terrain et que ça soit plus criant pour nous. Tout n'est pas parfait ? Bien sûr. Si tout était parfait, ce serait peut-être trop beau. Malgré tout, je vois du caractère, je vois des mecs qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire, je vois des mecs qui bossent, je vois des mecs qui courent. On ne fait pas tout parfaitement mais pour moi, tant que le coeur y est, le reste ça se bosse », a positivé Jonathan Clauss, alors que le rendement et l’effectif actuels n’incitent pas à l’optimisme.